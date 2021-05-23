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Глава британского Минобороны Уоллес назвал Россию угрозой номер один
Глава британского Минобороны Уоллес назвал Россию угрозой номер один - РИА Новости, 23.05.2021
Глава британского Минобороны Уоллес назвал Россию угрозой номер один
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи берегов Соединенного Королевства, назвав Россию... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T03:33
2021-05-23T03:33
2021-05-23T08:17
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ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи берегов Соединенного Королевства, назвав Россию "противником, который представляет угрозу номер один".По словам министра, Великобритания пробовала проводить политику деэскалацию и применять "другие методы". "Но сейчас, пока Россия не изменит свое отношение, довольно сложно понять, куда мы движемся", — добавил Уоллес.Министр также заявил, что в конце прошлого года в Ирландском море была замечена российская подлодка, и заметил, что Великобритания не фиксировала там их присутствия уже "очень, очень давно".Минобороны Британии в марте этого года опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил страны, в которой среди прочего подтвердило отношение к России как угрозе и рассказало о планах нарастить свое присутствие в Черном море и на Балтике.Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий российских военных.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Североатлантический альянс прекрасно знает об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше военнослужащих близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/flot-1733327742.html
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россия, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи берегов Соединенного Королевства, назвав Россию
"противником, который представляет угрозу номер один".
"Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, сейчас нас регулярно посещают несколько военных российских кораблей ", — заявил он изданию Telegraph.
По словам министра, Великобритания пробовала проводить политику деэскалацию и применять "другие методы". "Но сейчас, пока Россия не изменит свое отношение, довольно сложно понять, куда мы движемся", — добавил Уоллес.
Министр также заявил, что в конце прошлого года в Ирландском море была замечена российская подлодка, и заметил, что Великобритания не фиксировала там их присутствия уже "очень, очень давно".
Минобороны Британии в марте этого года опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил страны, в которой среди прочего подтвердило отношение к России как угрозе и рассказало о планах нарастить свое присутствие в Черном море
и на Балтике.
Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий российских военных.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО
. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Североатлантический альянс прекрасно знает об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше военнослужащих близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
.