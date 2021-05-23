https://ria.ru/20210523/velikobritaniya-1733499948.html

Глава британского Минобороны Уоллес назвал Россию угрозой номер один

Глава британского Минобороны Уоллес назвал Россию угрозой номер один - РИА Новости, 23.05.2021

Глава британского Минобороны Уоллес назвал Россию угрозой номер один

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи берегов Соединенного Королевства, назвав Россию... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T03:33

2021-05-23T03:33

2021-05-23T08:17

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ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи берегов Соединенного Королевства, назвав Россию "противником, который представляет угрозу номер один".По словам министра, Великобритания пробовала проводить политику деэскалацию и применять "другие методы". "Но сейчас, пока Россия не изменит свое отношение, довольно сложно понять, куда мы движемся", — добавил Уоллес.Министр также заявил, что в конце прошлого года в Ирландском море была замечена российская подлодка, и заметил, что Великобритания не фиксировала там их присутствия уже "очень, очень давно".Минобороны Британии в марте этого года опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил страны, в которой среди прочего подтвердило отношение к России как угрозе и рассказало о планах нарастить свое присутствие в Черном море и на Балтике.Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий российских военных.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Североатлантический альянс прекрасно знает об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше военнослужащих близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/flot-1733327742.html

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