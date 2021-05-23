Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210523/velikobritaniya-1733499948.html
Глава британского Минобороны Уоллес назвал Россию угрозой номер один
Глава британского Минобороны Уоллес назвал Россию угрозой номер один - РИА Новости, 23.05.2021
Глава британского Минобороны Уоллес назвал Россию угрозой номер один
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи берегов Соединенного Королевства, назвав Россию... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T03:33
2021-05-23T08:17
россия
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728366298_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b2f927b148e0552258d439b7fd337c0.jpg
ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи берегов Соединенного Королевства, назвав Россию "противником, который представляет угрозу номер один".По словам министра, Великобритания пробовала проводить политику деэскалацию и применять "другие методы". "Но сейчас, пока Россия не изменит свое отношение, довольно сложно понять, куда мы движемся", — добавил Уоллес.Министр также заявил, что в конце прошлого года в Ирландском море была замечена российская подлодка, и заметил, что Великобритания не фиксировала там их присутствия уже "очень, очень давно".Минобороны Британии в марте этого года опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил страны, в которой среди прочего подтвердило отношение к России как угрозе и рассказало о планах нарастить свое присутствие в Черном море и на Балтике.Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий российских военных.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Североатлантический альянс прекрасно знает об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше военнослужащих близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/flot-1733327742.html
https://ria.ru/20210522/armiya-1733456987.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728366298_141:0:1278:853_1920x0_80_0_0_5d33e576f00f3101b89671fbfd4fdc35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великобритания, в мире

Глава британского Минобороны Уоллес назвал Россию угрозой номер один

03:33 23.05.2021 (обновлено: 08:17 23.05.2021)
 
© РИА НовостиКорабли ВМФ России
Корабли ВМФ России - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи берегов Соединенного Королевства, назвав Россию "противником, который представляет угрозу номер один".

"Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, сейчас нас регулярно посещают несколько военных российских кораблей ", — заявил он изданию Telegraph.

По словам министра, Великобритания пробовала проводить политику деэскалацию и применять "другие методы". "Но сейчас, пока Россия не изменит свое отношение, довольно сложно понять, куда мы движемся", — добавил Уоллес.
Министр также заявил, что в конце прошлого года в Ирландском море была замечена российская подлодка, и заметил, что Великобритания не фиксировала там их присутствия уже "очень, очень давно".
Корабль Черноморского флота ВМФ России на генеральной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 16:19Сказано в эфире
Мощь российского флота – угроза для США? Комментарий военного эксперта
Минобороны Британии в марте этого года опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил страны, в которой среди прочего подтвердило отношение к России как угрозе и рассказало о планах нарастить свое присутствие в Черном море и на Балтике.
Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий российских военных.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Североатлантический альянс прекрасно знает об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше военнослужащих близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
Вчера, 15:21
"Черт возьми": американский сенатор испугался ролика о российской армии
 
РоссияВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Крыму рассказали подробности визита немецкой делегации
10:52Солиста группы Måneskin заподозрили в приеме наркотиков на Евровидении
10:50В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе
10:49В Югре после нападения на экс-депутата завели дело о побоях
10:41Утверждены правила поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта
10:25Пригожин оценил результаты Евровидения
10:15Эксперты рассказали, с какой банковской картой лучше ехать за границу
10:08Победитель Евровидения-2021 от радости порвал штаны прямо на сцене
09:59В СК проконтролируют дело о пожаре в Удмуртии, где погибли четверо детей
09:46В Крыму назвали условия Киева по подаче воды возмутительными
09:35Москвичам пообещали дождь с грозой и июньское тепло
09:33Чернышенко рассказал, как увеличить турпоток в Долину гейзеров
09:22В США рассказали, почему Ту-95МС превосходит американский аналог
09:20На Украине упал воздушный шар, один человек погиб
09:10Эксперты выяснили, на что копят российские школьники
08:59Чернышенко посетил Кроноцкий заповедник
08:53Мэр Собянин заявил, что Москва справилась с пандемией лучше, чем мировые города
08:40Чернышенко оценил перспективы экотуризма в России
08:30Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ
08:20Экономист назвал главную причину волатильности биткоина
Лента новостейМолния