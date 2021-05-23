Зампред Совбеза Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации против COVID-19
11:19 23.05.2021 (обновлено: 13:55 23.05.2021)
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пояснил свои слова о том, что иногда в государственных интересах допустима обязательная вакцинация.
На этой неделе он заявил, что российские власти исходят из добровольности прививок, но порой такие решения могут носить обязательный характер ради защиты подавляющего большинства населения. По его словам, ответы в этом случае должны дать юристы. В Кремле пояснили, что вопрос об обязательной вакцинации не стоит в повестке дня.
Медведев вернулся к своему высказыванию в Facebook.
"Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете.
Что было сказано мною:
- 1а) вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер;
- 2б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации);
- 3в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей", — написал он.
По словам зампреда Совбеза, добровольная вакцинация дает России шанс выработать коллективный иммунитет, но ее медленное продвижение грозит новыми волнами заболеваемости. Он также отметил, что, по мнению большинства исследователей, иммунитет после болезни или прививки вырабатывается не пожизненный, а значит, прививаться нужно будет регулярно.
Кроме того, Медведев напомнил, что в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной и это позволяло быстро локализовать наиболее опасные заболевания.
"Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания", — заключил он.
Вакцинация групп риска началась в России в декабре, а с 18 января стартовала массовая прививочная кампания.
Сейчас россиянам доступны три двухкомпонентные вакцины от COVID-19 —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.
На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что различные этапы вакцинации прошли уже более 24 миллионов россиян. Он подчеркнул, что к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет, и призвал людей прививаться активнее.