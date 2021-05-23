https://ria.ru/20210523/tantsy-1733539192.html

"Танцы медведя и дракона": США предрекли проблемы из-за России и Китая

"Танцы медведя и дракона": США предрекли проблемы из-за России и Китая - РИА Новости, 23.05.2021

"Танцы медведя и дракона": США предрекли проблемы из-за России и Китая

В случае войны США придется вести противостояние на двух фронтах из-за возрастающей мощи и укрепления сотрудничества России и Китая. Такого мнения... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T16:29

2021-05-23T16:29

2021-05-23T17:54

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В случае войны США придется вести противостояние на двух фронтах из-за возрастающей мощи и укрепления сотрудничества России и Китая. Такого мнения придерживается специалист Центра изучения вопросов безопасности Высшей технической школы Швейцарии Брайн Карлсон.Он отмечает, что Москва и Пекин вряд ли планируют проводить совместные военные операции в Евроатлантическом регионе, однако растущее партнерство двух стран усложняет глобальную стратегию США.Автор указывает на сближение двух стран по дипломатическим вопросам, а также в сфере безопасности. Его мнение обосновывает тот факт, что эти государства часто занимают одинаковые позиции во время дискуссий в Совете Безопасности ООН.Что касается военной сферы, то здесь эксперт обращает внимание на продажу высокоточного российского оружия китайской стороне, а также впечатляющее количество совместных военно-морских учений.По мнению Карлсона, растущие темпы вооружения России и Китая оказывают давление на США в Индо-Тихоокеанском и Евроатлантическом регионах, тем сам мешая выполнению их обязательств перед союзниками в регионе. Специалист делает вывод, что война против одной из двух стран, например против России за страны Балтии или противостояние с Китаем за Тайвань, создаст огромные трудности для Вашингтона. Вместе с тем автор напоминает, что, согласно Стратегии национальной безопасности от 2018 года, США должны быть готовы противостоять крупной державе в любое время, тогда как одновременная победа над двумя крупными странами там не предусмотрена.Эксперт заключает, что "танцы китайского дракона с русским медведем" не позволят США обеспечить безопасность в нескольких регионах одновременно, что приведет к общему ослаблению западных стран.

https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html

https://ria.ru/20210521/pentagon-1733175180.html

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