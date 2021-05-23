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"Танцы медведя и дракона": США предрекли проблемы из-за России и Китая
"Танцы медведя и дракона": США предрекли проблемы из-за России и Китая - РИА Новости, 23.05.2021
"Танцы медведя и дракона": США предрекли проблемы из-за России и Китая
В случае войны США придется вести противостояние на двух фронтах из-за возрастающей мощи и укрепления сотрудничества России и Китая. Такого мнения... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T16:29
2021-05-23T17:54
россия
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В случае войны США придется вести противостояние на двух фронтах из-за возрастающей мощи и укрепления сотрудничества России и Китая. Такого мнения придерживается специалист Центра изучения вопросов безопасности Высшей технической школы Швейцарии Брайн Карлсон.Он отмечает, что Москва и Пекин вряд ли планируют проводить совместные военные операции в Евроатлантическом регионе, однако растущее партнерство двух стран усложняет глобальную стратегию США.Автор указывает на сближение двух стран по дипломатическим вопросам, а также в сфере безопасности. Его мнение обосновывает тот факт, что эти государства часто занимают одинаковые позиции во время дискуссий в Совете Безопасности ООН.Что касается военной сферы, то здесь эксперт обращает внимание на продажу высокоточного российского оружия китайской стороне, а также впечатляющее количество совместных военно-морских учений.По мнению Карлсона, растущие темпы вооружения России и Китая оказывают давление на США в Индо-Тихоокеанском и Евроатлантическом регионах, тем сам мешая выполнению их обязательств перед союзниками в регионе. Специалист делает вывод, что война против одной из двух стран, например против России за страны Балтии или противостояние с Китаем за Тайвань, создаст огромные трудности для Вашингтона. Вместе с тем автор напоминает, что, согласно Стратегии национальной безопасности от 2018 года, США должны быть готовы противостоять крупной державе в любое время, тогда как одновременная победа над двумя крупными странами там не предусмотрена.Эксперт заключает, что "танцы китайского дракона с русским медведем" не позволят США обеспечить безопасность в нескольких регионах одновременно, что приведет к общему ослаблению западных стран.
https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html
https://ria.ru/20210521/pentagon-1733175180.html
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россия, китай, сша, в мире

"Танцы медведя и дракона": США предрекли проблемы из-за России и Китая

16:29 23.05.2021 (обновлено: 17:54 23.05.2021)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийско-китайские учения
Российско-китайские учения - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В случае войны США придется вести противостояние на двух фронтах из-за возрастающей мощи и укрепления сотрудничества России и Китая. Такого мнения придерживается специалист Центра изучения вопросов безопасности Высшей технической школы Швейцарии Брайн Карлсон.
Он отмечает, что Москва и Пекин вряд ли планируют проводить совместные военные операции в Евроатлантическом регионе, однако растущее партнерство двух стран усложняет глобальную стратегию США.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 08:00
России нужна предсказуемая и стабильная конфронтация с США
Автор указывает на сближение двух стран по дипломатическим вопросам, а также в сфере безопасности. Его мнение обосновывает тот факт, что эти государства часто занимают одинаковые позиции во время дискуссий в Совете Безопасности ООН.
Что касается военной сферы, то здесь эксперт обращает внимание на продажу высокоточного российского оружия китайской стороне, а также впечатляющее количество совместных военно-морских учений.

"Учитывая уязвимость дальневосточных частей страны, Россия вряд ли может позволить себе разрыв с Китаем. В то же время Пекину настоятельно рекомендуется стремиться к дружеским отношениям с Москвой, хотя бы из-за напряженности в соседних государствах", — добавил он.

По мнению Карлсона, растущие темпы вооружения России и Китая оказывают давление на США в Индо-Тихоокеанском и Евроатлантическом регионах, тем сам мешая выполнению их обязательств перед союзниками в регионе.
Американские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 08:00
"Россия и Китай не ожидали". В США создали тайную армию
Специалист делает вывод, что война против одной из двух стран, например против России за страны Балтии или противостояние с Китаем за Тайвань, создаст огромные трудности для Вашингтона.
Вместе с тем автор напоминает, что, согласно Стратегии национальной безопасности от 2018 года, США должны быть готовы противостоять крупной державе в любое время, тогда как одновременная победа над двумя крупными странами там не предусмотрена.

"Вашингтону нужно сохранить способность победить одну великую державу, а до тех пор успешно удерживать другую от военного вмешательства", — пишет он со ссылкой на положения Стратегии.

Эксперт заключает, что "танцы китайского дракона с русским медведем" не позволят США обеспечить безопасность в нескольких регионах одновременно, что приведет к общему ослаблению западных стран.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 16:06
"Мы обречены". Американцев повергло в шок сравнение армий России и США
 
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