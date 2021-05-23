https://ria.ru/20210523/tantsy-1733539192.html
"Танцы медведя и дракона": США предрекли проблемы из-за России и Китая
"Танцы медведя и дракона": США предрекли проблемы из-за России и Китая - РИА Новости, 23.05.2021
"Танцы медведя и дракона": США предрекли проблемы из-за России и Китая
В случае войны США придется вести противостояние на двух фронтах из-за возрастающей мощи и укрепления сотрудничества России и Китая. Такого мнения... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T16:29
2021-05-23T16:29
2021-05-23T17:54
россия
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599750880_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_196f13b154a9819deba980501fc56acc.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В случае войны США придется вести противостояние на двух фронтах из-за возрастающей мощи и укрепления сотрудничества России и Китая. Такого мнения придерживается специалист Центра изучения вопросов безопасности Высшей технической школы Швейцарии Брайн Карлсон.Он отмечает, что Москва и Пекин вряд ли планируют проводить совместные военные операции в Евроатлантическом регионе, однако растущее партнерство двух стран усложняет глобальную стратегию США.Автор указывает на сближение двух стран по дипломатическим вопросам, а также в сфере безопасности. Его мнение обосновывает тот факт, что эти государства часто занимают одинаковые позиции во время дискуссий в Совете Безопасности ООН.Что касается военной сферы, то здесь эксперт обращает внимание на продажу высокоточного российского оружия китайской стороне, а также впечатляющее количество совместных военно-морских учений.По мнению Карлсона, растущие темпы вооружения России и Китая оказывают давление на США в Индо-Тихоокеанском и Евроатлантическом регионах, тем сам мешая выполнению их обязательств перед союзниками в регионе. Специалист делает вывод, что война против одной из двух стран, например против России за страны Балтии или противостояние с Китаем за Тайвань, создаст огромные трудности для Вашингтона. Вместе с тем автор напоминает, что, согласно Стратегии национальной безопасности от 2018 года, США должны быть готовы противостоять крупной державе в любое время, тогда как одновременная победа над двумя крупными странами там не предусмотрена.Эксперт заключает, что "танцы китайского дракона с русским медведем" не позволят США обеспечить безопасность в нескольких регионах одновременно, что приведет к общему ослаблению западных стран.
https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html
https://ria.ru/20210521/pentagon-1733175180.html
https://ria.ru/20210520/shok-1733154089.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599750880_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_4e621722ffe69fad05821727d2480d10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сша, в мире
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
В случае войны США
придется вести противостояние на двух фронтах из-за возрастающей мощи и укрепления сотрудничества России
и Китая
. Такого мнения
придерживается специалист Центра изучения вопросов безопасности Высшей технической школы Швейцарии Брайн Карлсон.
Он отмечает, что Москва и Пекин
вряд ли планируют проводить совместные военные операции в Евроатлантическом регионе, однако растущее партнерство двух стран усложняет глобальную стратегию США.
Автор указывает на сближение двух стран по дипломатическим вопросам, а также в сфере безопасности. Его мнение обосновывает тот факт, что эти государства часто занимают одинаковые позиции во время дискуссий в Совете Безопасности ООН
.
Что касается военной сферы, то здесь эксперт обращает внимание на продажу высокоточного российского оружия китайской стороне, а также впечатляющее количество совместных военно-морских учений.
"Учитывая уязвимость дальневосточных частей страны, Россия вряд ли может позволить себе разрыв с Китаем. В то же время Пекину настоятельно рекомендуется стремиться к дружеским отношениям с Москвой, хотя бы из-за напряженности в соседних государствах", — добавил он.
По мнению Карлсона, растущие темпы вооружения России и Китая оказывают давление на США в Индо-Тихоокеанском и Евроатлантическом регионах, тем сам мешая выполнению их обязательств перед союзниками в регионе.
Специалист делает вывод, что война против одной из двух стран, например против России за страны Балтии или противостояние с Китаем за Тайвань
, создаст огромные трудности для Вашингтона.
Вместе с тем автор напоминает, что, согласно Стратегии национальной безопасности от 2018 года, США должны быть готовы противостоять крупной державе в любое время, тогда как одновременная победа над двумя крупными странами там не предусмотрена.
"Вашингтону нужно сохранить способность победить одну великую державу, а до тех пор успешно удерживать другую от военного вмешательства", — пишет он со ссылкой на положения Стратегии.
Эксперт заключает, что "танцы китайского дракона с русским медведем" не позволят США обеспечить безопасность в нескольких регионах одновременно, что приведет к общему ослаблению западных стран.