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В Коми эвакуируют работников двух шахт из-за задымления
В Коми эвакуируют работников двух шахт из-за задымления - РИА Новости, 23.05.2021
В Коми эвакуируют работников двух шахт из-за задымления
Из-за вышедшей из строя электроподстанции на территории шахты "Воркутинская", в результате чего остановился один вентиляторов, эвакуируют 190 работников, а... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T15:39
2021-05-23T15:39
2021-05-23T15:56
республика коми
воркутауголь
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая- РИА Новости. Из-за вышедшей из строя электроподстанции на территории шахты "Воркутинская", в результате чего остановился один вентиляторов, эвакуируют 190 работников, а также 195 работников из шахты "Заполярная" в Коми, пострадавших нет, сообщает компания "Воркутауголь"."23 мая в 13.00 поступило сообщение о задымлении на поверхности территории шахты "Воркутинская". Вышла из строя электрическая подстанция в результате чего остановился один из вентиляторов главного проветривания", - сообщает компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как сообщает компания, пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровья для сотрудников нет."В настоящее время происходит плановая эвакуация работников смен шахты "Воркутинская" (190 человек) и шахты "Заполярная" (195 человек). Необходимость эвакуации работников обеих шахт связана с тем, что предприятия имеют единую схему проветривания", - говорится в сообщении.Позднее в ГУМЧС по республике сообщили, что пожар на трансформаторе на электроподстанции шахты "Воркутинская" в Коми ликвидирован."Пожар на трансформаторе №2 на электроподстанции шахты "Воркутинская" ликвидирован", - сообщает республиканское ГУМЧС.
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республика коми, воркутауголь, происшествия