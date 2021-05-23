https://ria.ru/20210523/sanktsiya-1733565988.html

В Госдуме назвали "самую страшную санкцию" против Вашингтона

В Госдуме назвали "самую страшную санкцию" против Вашингтона - РИА Новости, 23.05.2021

В Госдуме назвали "самую страшную санкцию" против Вашингтона

Депутат Госдумы Александр Шерин в комментарии радисотанции "Говорит Москва" назвал прокладку трубопровода "Северный поток – 2" самой страшной российской мерой,... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T20:50

2021-05-23T20:50

2021-05-23T20:50

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

nord stream 2 ag

северный поток — 2

александр шерин

энтони блинкен

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

маттиас варниг

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Шерин в комментарии радисотанции "Говорит Москва" назвал прокладку трубопровода "Северный поток – 2" самой страшной российской мерой, направленной против ВашингтонаОн отметил, что после запуска проекта Россия начнет поставлять топливо на европейский рынок."Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции <…>снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное: контроль над европейскими странами", — сказал он.Ранее американские политики в очередной раз высказались за введение новых ограничений против трубопровода. Так, в Конгресс уже внесли законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, строящих "Северный поток — 2". Введение мер поддержали четырнадцать сенаторов-республиканцев.При этом американские власти не стали вводить санкции против оператора Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США. Однако позже американский Минфин сообщил о новых мерах: под санкции попали организации и суда, участвующие в проекте "Северный поток — 2".Ранее в воскресенье баржа-трубоукладчик "Фортуна" вернулась к строительству газопровода в водах Германии. Немецкий регулятор, федеральное морское и гидрографическое агентство в Гамбурге, 17 мая разрешил продолжение работ по строительству "Северного потока 2" в Германии. Речь идет о прокладке труб на отрезке в два километра в немецких территориальных водах.

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