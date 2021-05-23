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В Госдуме назвали "самую страшную санкцию" против Вашингтона
В Госдуме назвали "самую страшную санкцию" против Вашингтона - РИА Новости, 23.05.2021
В Госдуме назвали "самую страшную санкцию" против Вашингтона
Депутат Госдумы Александр Шерин в комментарии радисотанции "Говорит Москва" назвал прокладку трубопровода "Северный поток – 2" самой страшной российской мерой,... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T20:50
2021-05-23T20:50
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
nord stream 2 ag
северный поток — 2
александр шерин
энтони блинкен
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
маттиас варниг
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Шерин в комментарии радисотанции "Говорит Москва" назвал прокладку трубопровода "Северный поток – 2" самой страшной российской мерой, направленной против ВашингтонаОн отметил, что после запуска проекта Россия начнет поставлять топливо на европейский рынок."Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции &lt;…&gt;снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное: контроль над европейскими странами", — сказал он.Ранее американские политики в очередной раз высказались за введение новых ограничений против трубопровода. Так, в Конгресс уже внесли законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, строящих "Северный поток — 2". Введение мер поддержали четырнадцать сенаторов-республиканцев.При этом американские власти не стали вводить санкции против оператора Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США. Однако позже американский Минфин сообщил о новых мерах: под санкции попали организации и суда, участвующие в проекте "Северный поток — 2".Ранее в воскресенье баржа-трубоукладчик "Фортуна" вернулась к строительству газопровода в водах Германии. Немецкий регулятор, федеральное морское и гидрографическое агентство в Гамбурге, 17 мая разрешил продолжение работ по строительству "Северного потока 2" в Германии. Речь идет о прокладке труб на отрезке в два километра в немецких территориальных водах.
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", nord stream 2 ag, северный поток — 2, александр шерин, энтони блинкен, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), маттиас варниг, вашингтон (город), сша, в мире

В Госдуме назвали "самую страшную санкцию" против Вашингтона

20:50 23.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Шерин в комментарии радисотанции "Говорит Москва" назвал прокладку трубопровода "Северный поток – 2" самой страшной российской мерой, направленной против Вашингтона
Он отметил, что после запуска проекта Россия начнет поставлять топливо на европейский рынок.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 06:22
Болгары высмеяли решение США по "Северному потоку — 2"
"Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции <…>снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное: контроль над европейскими странами", — сказал он.
Ранее американские политики в очередной раз высказались за введение новых ограничений против трубопровода. Так, в Конгресс уже внесли законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, строящих "Северный поток — 2". Введение мер поддержали четырнадцать сенаторов-республиканцев.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
При этом американские власти не стали вводить санкции против оператора Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США. Однако позже американский Минфин сообщил о новых мерах: под санкции попали организации и суда, участвующие в проекте "Северный поток — 2".
Ранее в воскресенье баржа-трубоукладчик "Фортуна" вернулась к строительству газопровода в водах Германии. Немецкий регулятор, федеральное морское и гидрографическое агентство в Гамбурге, 17 мая разрешил продолжение работ по строительству "Северного потока 2" в Германии. Речь идет о прокладке труб на отрезке в два километра в немецких территориальных водах.
 
РоссияСанкции США против "Северного потока — 2"Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2Александр ШеринЭнтони БлинкенГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Маттиас ВарнигВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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