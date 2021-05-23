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Экстренно севший в Белоруссии самолет Ryanair вылетел из Минска
Экстренно севший в Белоруссии самолет Ryanair вылетел из Минска - РИА Новости, 23.05.2021
Экстренно севший в Белоруссии самолет Ryanair вылетел из Минска
Экстренно севший в Белоруссии самолет авиакомпании Ryanair вылетел из аэропорта Минска в Вильнюс, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T20:53
2021-05-23T20:53
2021-05-23T21:06
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
boeing 737-800
ryanair
министерство обороны белоруссии
миг-29
следственный комитет россии (ск рф)
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Экстренно севший в Белоруссии самолет авиакомпании Ryanair вылетел из аэропорта Минска в Вильнюс, сообщила пресс-служба воздушной гавани."Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта "Минск" в Вильнюс", - говорится в сообщении пресс-службы минского аэропорта в его официальном Telegram-канале.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что информация о минировании не подтвердилась. СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.В минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность №1, а воздушное судно, на борту которого были свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, boeing 737-800, ryanair, министерство обороны белоруссии, миг-29, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, вильнюс, в мире