https://ria.ru/20210523/samolet-1733563405.html

Лондон пригрозил Минску последствиями из-за ситуации с самолетом

Лондон пригрозил Минску последствиями из-за ситуации с самолетом - РИА Новости, 23.05.2021

Лондон пригрозил Минску последствиями из-за ситуации с самолетом

Действия Белоруссии, касающиеся задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, будут иметь серьезные последствия, заявил министр иностранных... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T20:26

2021-05-23T20:26

2021-05-23T20:26

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

доминик рааб

ryanair

мвд белоруссии

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

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ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Действия Белоруссии, касающиеся задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, будут иметь серьезные последствия, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска."Великобритания обеспокоена сообщениями об аресте журналиста Nexta Романа Протасевича и обстоятельствами, которые привели к его вынужденной посадке в Минске. Мы координируем свои действия с нашими союзниками. Этот странный поступок Лукашенко будет иметь серьезные последствия", - написал глава британского МИД в Twitter.

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html

минск

белоруссия

вильнюс

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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, доминик рааб, ryanair, мвд белоруссии, минск, белоруссия, вильнюс, в мире