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Лондон пригрозил Минску последствиями из-за ситуации с самолетом
Лондон пригрозил Минску последствиями из-за ситуации с самолетом - РИА Новости, 23.05.2021
Лондон пригрозил Минску последствиями из-за ситуации с самолетом
Действия Белоруссии, касающиеся задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, будут иметь серьезные последствия, заявил министр иностранных... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T20:26
2021-05-23T20:26
2021-05-23T20:26
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
доминик рааб
ryanair
мвд белоруссии
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
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ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Действия Белоруссии, касающиеся задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, будут иметь серьезные последствия, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска."Великобритания обеспокоена сообщениями об аресте журналиста Nexta Романа Протасевича и обстоятельствами, которые привели к его вынужденной посадке в Минске. Мы координируем свои действия с нашими союзниками. Этот странный поступок Лукашенко будет иметь серьезные последствия", - написал глава британского МИД в Twitter.
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, доминик рааб, ryanair, мвд белоруссии, минск, белоруссия, вильнюс, в мире