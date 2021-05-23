https://ria.ru/20210523/samolet-1733561393.html

Глава Евросовета призвал ICAO расследовать инцидент с самолетом в Минске

Глава Евросовета призвал ICAO расследовать инцидент с самолетом в Минске - РИА Новости, 23.05.2021

Глава Евросовета призвал ICAO расследовать инцидент с самолетом в Минске

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости расследования Международной организации гражданской авиации (ICAO) в связи с инцидентом с самолетом... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T20:00

2021-05-23T20:00

2021-05-23T23:13

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости расследования Международной организации гражданской авиации (ICAO) в связи с инцидентом с самолетом Ryanair, вынужденно севшим в Минске.Ранее в воскресенье самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что на этом самолете летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска. Западные страны потребовали немедленно освободить Протасевича."Я очень обеспокоен сообщениями о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Призываем власти Белоруссии немедленно освободить рейс и всех его пассажиров. Важно провести расследование инцидента со стороны ICAO", - написал глава Евросовета в Twitter.

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, евросовет, шарль мишель, мвд белоруссии, минск, белоруссия, вильнюс, в мире