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В Еврокомиссии назвали инцидент с самолетом в Минске неприемлемым
В Еврокомиссии назвали инцидент с самолетом в Минске неприемлемым - РИА Новости, 23.05.2021
В Еврокомиссии назвали инцидент с самолетом в Минске неприемлемым
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемым инцидент с самолетом Ryanair в Минске и заявила, что все пассажиры рейса должны иметь... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T18:30
2021-05-23T18:30
2021-05-23T20:06
задержание основателя telegram-канала nexta
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемым инцидент с самолетом Ryanair в Минске и заявила, что все пассажиры рейса должны иметь возможность вылететь в Вильнюс."Это совершенно неприемлемо заставлять самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, приземляться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс с гарантией безопасности. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно повлечь последствия", - написала фон дер Ляйен в Twitter.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мвд белоруссии, урсула фон дер ляйен, белоруссия, еврокомиссия, минск, вильнюс, в мире