https://ria.ru/20210523/pozor-1733536245.html

Жириновский назвал девятое место Манижи на Евровидении позором

Жириновский назвал девятое место Манижи на Евровидении позором - РИА Новости, 23.05.2021

Жириновский назвал девятое место Манижи на Евровидении позором

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал позором итоги выступления исполнительницы от России Манижи в финале "Евровидения", добавив, что не надо было ее посылать... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T15:47

2021-05-23T15:47

2021-05-23T16:21

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал позором итоги выступления исполнительницы от России Манижи в финале "Евровидения", добавив, что не надо было ее посылать на конкурс.По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия. Манижа с композицией Russian Woman вошла в десятку, заняв девятое место."Девятое место - позор! Великая страна - и девятое место! Почему?!" - сказал Жириновский, выступая перед молодежью во время финала внутрипартийного кадрового конкурса "Лидеры ЛДПР 3.0".По его мнению, российская исполнительница совершенно не соответствовала тому, за что хотели бы проголосовать европейцы."Чтобы победить, нужна изюминка. Просто выйти и открывать рот - красивый голос, музыка, слова - не идет... Нужна изюминка. Чтобы привлечь внимание и завоевать, нужно что-то", - отметил лидер ЛДПР.Он напомнил в связи с этим, как в 2014 году победил австрийский исполнитель Томас Нойвирт, выступавший в амплуа бородатой женщины Кончиты Вурст. Победа артиста из Австрии стала сенсацией конкурса "Евровидение-2014", проходившего в Копенгагене. "Вот этот вот с бородой парень, под девушку, занял первое место", - сказал Жириновский.По его словам, исполнительницы могут быть "хорошие, красивые, чистые, но Европе это не надо"."Как и эта "Машина" (Манижа - ред.) - не надо было ее посылать, но послали: 9 место. Кто отвечать сейчас будет за это? В Италии снова будет конкурс, итальянец победит на будущий год, а мы не победим", - заключил Жириновский.

https://ria.ru/20210523/podopleka-1733529782.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/evrovidenie-1733527173.html

https://ria.ru/20210523/kats-1733523871.html

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евровидение-2021, россия, кончита вурст, томас нойвирт, лдпр, владимир жириновский, европа, италия