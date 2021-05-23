Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Евровидение 2020 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210523/pozor-1733536245.html
Жириновский назвал девятое место Манижи на Евровидении позором
Жириновский назвал девятое место Манижи на Евровидении позором - РИА Новости, 23.05.2021
Жириновский назвал девятое место Манижи на Евровидении позором
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал позором итоги выступления исполнительницы от России Манижи в финале "Евровидения", добавив, что не надо было ее посылать... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T15:47
2021-05-23T16:21
евровидение — 2021
евровидение-2021
россия
кончита вурст
томас нойвирт
лдпр
владимир жириновский
европа
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732608838_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_965f8b11ca4d68a115a990a2b657a6c7.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал позором итоги выступления исполнительницы от России Манижи в финале "Евровидения", добавив, что не надо было ее посылать на конкурс.По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия. Манижа с композицией Russian Woman вошла в десятку, заняв девятое место."Девятое место - позор! Великая страна - и девятое место! Почему?!" - сказал Жириновский, выступая перед молодежью во время финала внутрипартийного кадрового конкурса "Лидеры ЛДПР 3.0".По его мнению, российская исполнительница совершенно не соответствовала тому, за что хотели бы проголосовать европейцы."Чтобы победить, нужна изюминка. Просто выйти и открывать рот - красивый голос, музыка, слова - не идет... Нужна изюминка. Чтобы привлечь внимание и завоевать, нужно что-то", - отметил лидер ЛДПР.Он напомнил в связи с этим, как в 2014 году победил австрийский исполнитель Томас Нойвирт, выступавший в амплуа бородатой женщины Кончиты Вурст. Победа артиста из Австрии стала сенсацией конкурса "Евровидение-2014", проходившего в Копенгагене. "Вот этот вот с бородой парень, под девушку, занял первое место", - сказал Жириновский.По его словам, исполнительницы могут быть "хорошие, красивые, чистые, но Европе это не надо"."Как и эта "Машина" (Манижа - ред.) - не надо было ее посылать, но послали: 9 место. Кто отвечать сейчас будет за это? В Италии снова будет конкурс, итальянец победит на будущий год, а мы не победим", - заключил Жириновский.
https://ria.ru/20210523/podopleka-1733529782.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/evrovidenie-1733527173.html
https://ria.ru/20210523/kats-1733523871.html
россия
европа
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732608838_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_c8f0bbdcefc96eb600050e85827efcef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евровидение-2021, россия, кончита вурст, томас нойвирт, лдпр, владимир жириновский, европа, италия

Жириновский назвал девятое место Манижи на Евровидении позором

15:47 23.05.2021 (обновлено: 16:21 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021"
Певица Манижа перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал позором итоги выступления исполнительницы от России Манижи в финале "Евровидения", добавив, что не надо было ее посылать на конкурс.
По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия. Манижа с композицией Russian Woman вошла в десятку, заняв девятое место.
Итальянская группа Maneskin, победившая в конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Вчера, 14:31
Европейцы увидели политическую подоплеку в итогах Евровидения
"Девятое место - позор! Великая страна - и девятое место! Почему?!" - сказал Жириновский, выступая перед молодежью во время финала внутрипартийного кадрового конкурса "Лидеры ЛДПР 3.0".
По его мнению, российская исполнительница совершенно не соответствовала тому, за что хотели бы проголосовать европейцы.
Выступление Манижи в финале конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Вчера, 14:07
Рудковская напомнила, о чем "изначально говорила" про "Евровидение" и РФ
"Чтобы победить, нужна изюминка. Просто выйти и открывать рот - красивый голос, музыка, слова - не идет... Нужна изюминка. Чтобы привлечь внимание и завоевать, нужно что-то", - отметил лидер ЛДПР.
Он напомнил в связи с этим, как в 2014 году победил австрийский исполнитель Томас Нойвирт, выступавший в амплуа бородатой женщины Кончиты Вурст. Победа артиста из Австрии стала сенсацией конкурса "Евровидение-2014", проходившего в Копенгагене. "Вот этот вот с бородой парень, под девушку, занял первое место", - сказал Жириновский.
Российская певица Маша Кац - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Вчера, 13:08
Первая российская участница Евровидения раскритиковала итоги конкурса
По его словам, исполнительницы могут быть "хорошие, красивые, чистые, но Европе это не надо".
"Как и эта "Машина" (Манижа - ред.) - не надо было ее посылать, но послали: 9 место. Кто отвечать сейчас будет за это? В Италии снова будет конкурс, итальянец победит на будущий год, а мы не победим", - заключил Жириновский.
 
Евровидение — 2021Евровидение-2021РоссияКончита ВурстТомас НойвиртЛДПРВладимир ЖириновскийЕвропаИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад
02:14В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией
02:10Какая температура воздуха поможет похудеть?
01:43Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России
01:38США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске
01:32Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
01:24В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа"
01:15Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля
00:33Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
00:23Главред Baza Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции
00:19Вильфанд пообещал "несусветную жару" в ряде регионов России
00:01В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек
23:59Глава ЕК призвала ввести санкции из-за инцидента с самолетом в Минске
23:59Спасенного белого медведя доставили из Якутии в Подмосковье
23:44Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии
23:40Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве
23:33В Би-би-си отреагировали на скандал из-за поста журналистки о Гитлере
23:31В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
23:12В горах Кабардино-Балкарии погиб гид группы альпинистов
23:09Литва призвала страны ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии
Лента новостейМолния