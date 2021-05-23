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В Югре площадь лесных пожаров возросла в семь раз
В Югре площадь лесных пожаров возросла в семь раз - РИА Новости, 23.05.2021
В Югре площадь лесных пожаров возросла в семь раз
Площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за два дня возросла в семь раз и составляет 927 гектаров, сложнее всего обстановка в... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T14:24
2021-05-23T14:24
ханты-мансийский автономный округ
ан-2
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кондинский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая - РИА Новости. Площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за два дня возросла в семь раз и составляет 927 гектаров, сложнее всего обстановка в Кондинском районе, где к тушению привлекли три самолета Ан-2 и три вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов региона."По данным на 9.00 (7.00 мск) 23 мая, на землях лесного фонда Ханты-Мансийского, Сургутского и Кондинского районов зарегистрировано шесть лесных пожаров площадью 927,1 гектара", - говорится в сообщении.В пятницу в ХМАО действовало пять лесных пожаров на площади 133 гектара. Таким образом, за два дня площадь действующих природных возгораний возросла почти в семь раз.В сообщении уточняется, что наиболее пожароопасная ситуация складывается в Кондинском районе, где имеется четыре возгорания площадью 915 гектаров. Причина пожаров - грозовые разряды, пояснили в департаменте. Для их ликвидации задействованы специалисты авиалесоохраны, МЧС, казенного учреждения "Центроспас-Югория", арендаторы земель, а также три вертолета Ми-8 и три самолета Ан-2."Лесные пожары не представляют угрозу населенным пунктам и объектам экономики... Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 37 лесных пожаров общей площадью 624,5 гектара", - добавили в департаменте.В пятницу в регионе был объявлен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров, а 23 апреля - пожароопасный сезон. По данным окружных властей, к ликвидации природных возгораний в ХМАО готовы около 700 единиц техники и почти 1 200 человек. Площадь лесных пожаров в регионе в прошлом году в 35 раз превысила показатели 2019 года, сгорело более 140 гектаров леса. Пик природных возгораний пришелся на период с 6 июля по 14 августа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/putin-1733519554.html
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ханты-мансийский автономный округ, ан-2, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кондинский район, происшествия

В Югре площадь лесных пожаров возросла в семь раз

14:24 23.05.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России Тюменской областиТушение пожара в Тюменской области
Тушение пожара в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© Фото : ГУ МЧС России Тюменской области
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая - РИА Новости. Площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за два дня возросла в семь раз и составляет 927 гектаров, сложнее всего обстановка в Кондинском районе, где к тушению привлекли три самолета Ан-2 и три вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов региона.
"По данным на 9.00 (7.00 мск) 23 мая, на землях лесного фонда Ханты-Мансийского, Сургутского и Кондинского районов зарегистрировано шесть лесных пожаров площадью 927,1 гектара", - говорится в сообщении.
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В пятницу в ХМАО действовало пять лесных пожаров на площади 133 гектара. Таким образом, за два дня площадь действующих природных возгораний возросла почти в семь раз.
В сообщении уточняется, что наиболее пожароопасная ситуация складывается в Кондинском районе, где имеется четыре возгорания площадью 915 гектаров. Причина пожаров - грозовые разряды, пояснили в департаменте. Для их ликвидации задействованы специалисты авиалесоохраны, МЧС, казенного учреждения "Центроспас-Югория", арендаторы земель, а также три вертолета Ми-8 и три самолета Ан-2.
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"Лесные пожары не представляют угрозу населенным пунктам и объектам экономики... Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 37 лесных пожаров общей площадью 624,5 гектара", - добавили в департаменте.
В пятницу в регионе был объявлен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров, а 23 апреля - пожароопасный сезон. По данным окружных властей, к ликвидации природных возгораний в ХМАО готовы около 700 единиц техники и почти 1 200 человек. Площадь лесных пожаров в регионе в прошлом году в 35 раз превысила показатели 2019 года, сгорело более 140 гектаров леса. Пик природных возгораний пришелся на период с 6 июля по 14 августа.
 
Ханты-Мансийский автономный округАн-2Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кондинский районПроисшествия
 
 
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