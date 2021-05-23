https://ria.ru/20210523/pozhar-1733528897.html

В Югре площадь лесных пожаров возросла в семь раз

В Югре площадь лесных пожаров возросла в семь раз - РИА Новости, 23.05.2021

В Югре площадь лесных пожаров возросла в семь раз

Площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за два дня возросла в семь раз и составляет 927 гектаров, сложнее всего обстановка в... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T14:24

2021-05-23T14:24

2021-05-23T14:24

ханты-мансийский автономный округ

ан-2

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кондинский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732515256_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_9238fb27ea9ebc680eb238bcc4af7586.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая - РИА Новости. Площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за два дня возросла в семь раз и составляет 927 гектаров, сложнее всего обстановка в Кондинском районе, где к тушению привлекли три самолета Ан-2 и три вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов региона."По данным на 9.00 (7.00 мск) 23 мая, на землях лесного фонда Ханты-Мансийского, Сургутского и Кондинского районов зарегистрировано шесть лесных пожаров площадью 927,1 гектара", - говорится в сообщении.В пятницу в ХМАО действовало пять лесных пожаров на площади 133 гектара. Таким образом, за два дня площадь действующих природных возгораний возросла почти в семь раз.В сообщении уточняется, что наиболее пожароопасная ситуация складывается в Кондинском районе, где имеется четыре возгорания площадью 915 гектаров. Причина пожаров - грозовые разряды, пояснили в департаменте. Для их ликвидации задействованы специалисты авиалесоохраны, МЧС, казенного учреждения "Центроспас-Югория", арендаторы земель, а также три вертолета Ми-8 и три самолета Ан-2."Лесные пожары не представляют угрозу населенным пунктам и объектам экономики... Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 37 лесных пожаров общей площадью 624,5 гектара", - добавили в департаменте.В пятницу в регионе был объявлен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров, а 23 апреля - пожароопасный сезон. По данным окружных властей, к ликвидации природных возгораний в ХМАО готовы около 700 единиц техники и почти 1 200 человек. Площадь лесных пожаров в регионе в прошлом году в 35 раз превысила показатели 2019 года, сгорело более 140 гектаров леса. Пик природных возгораний пришелся на период с 6 июля по 14 августа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/putin-1733519554.html

https://ria.ru/20210517/pozhar-1732714812.html

ханты-мансийский автономный округ

кондинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, ан-2, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кондинский район, происшествия