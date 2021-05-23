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Москвичам пообещали летнюю погоду на следующей неделе
Москвичам пообещали летнюю погоду на следующей неделе - РИА Новости, 23.05.2021
Москвичам пообещали летнюю погоду на следующей неделе
Тёплая погода с температурой плюс 22-26 градусов, со скоротечными ливнями и грозами ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T19:10
2021-05-23T19:21
евгений тишковец
погода
москва
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тёплая погода с температурой плюс 22-26 градусов, со скоротечными ливнями и грозами ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, начиная со среды и до выходных включительно в атмосфере активизируется циклоническая деятельность атлантического происхождения, из-за чего не обойдется без "скоротечных мозаичных ливней и гроз". Однако по словам синоптика, это не помешает столбикам термометров в темное время суток подняться до плюс 9-14, днем до плюс 19-24, а в пятницу и субботу до плюс 21-26, а это уже многолетние показатели лета.По его словам, есть высокая вероятность того, что в последние дни мая из-за полярного фронта в столичный регион вместе с ливнями устремится более свежий воздух, из-за чего "конец весны и начало лета может получиться "смазанным", то есть не по сезону прохладными, а значит, открытие полноценного купального сезона будет запоздалым и сдвинется по срокам вправо на 1-2 недели".
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евгений тишковец, погода, москва, общество

Москвичам пообещали летнюю погоду на следующей неделе

19:10 23.05.2021 (обновлено: 19:21 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛюди идут по Никольской улице в Москве
Люди идут по Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тёплая погода с температурой плюс 22-26 градусов, со скоротечными ливнями и грозами ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник и вторник, на фоне повышенного атмосферного давления будет преобладать солнечная и сухая погода, например, в Москве ночами плюс 5-10, днем плюс 17-22, что соответствует средней норме метеостатистики", - сказал Тишковец.

По его словам, начиная со среды и до выходных включительно в атмосфере активизируется циклоническая деятельность атлантического происхождения, из-за чего не обойдется без "скоротечных мозаичных ливней и гроз". Однако по словам синоптика, это не помешает столбикам термометров в темное время суток подняться до плюс 9-14, днем до плюс 19-24, а в пятницу и субботу до плюс 21-26, а это уже многолетние показатели лета.
По его словам, есть высокая вероятность того, что в последние дни мая из-за полярного фронта в столичный регион вместе с ливнями устремится более свежий воздух, из-за чего "конец весны и начало лета может получиться "смазанным", то есть не по сезону прохладными, а значит, открытие полноценного купального сезона будет запоздалым и сдвинется по срокам вправо на 1-2 недели".
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19 мая, 15:40
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Евгений ТишковецПогодаМоскваОбщество
 
 
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