https://ria.ru/20210523/pogoda-1733555677.html

Москвичам пообещали летнюю погоду на следующей неделе

Москвичам пообещали летнюю погоду на следующей неделе - РИА Новости, 23.05.2021

Москвичам пообещали летнюю погоду на следующей неделе

Тёплая погода с температурой плюс 22-26 градусов, со скоротечными ливнями и грозами ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T19:10

2021-05-23T19:10

2021-05-23T19:21

евгений тишковец

погода

москва

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тёплая погода с температурой плюс 22-26 градусов, со скоротечными ливнями и грозами ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, начиная со среды и до выходных включительно в атмосфере активизируется циклоническая деятельность атлантического происхождения, из-за чего не обойдется без "скоротечных мозаичных ливней и гроз". Однако по словам синоптика, это не помешает столбикам термометров в темное время суток подняться до плюс 9-14, днем до плюс 19-24, а в пятницу и субботу до плюс 21-26, а это уже многолетние показатели лета.По его словам, есть высокая вероятность того, что в последние дни мая из-за полярного фронта в столичный регион вместе с ливнями устремится более свежий воздух, из-за чего "конец весны и начало лета может получиться "смазанным", то есть не по сезону прохладными, а значит, открытие полноценного купального сезона будет запоздалым и сдвинется по срокам вправо на 1-2 недели".

https://ria.ru/20210519/pogoda-1732976505.html

москва

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евгений тишковец, погода, москва, общество