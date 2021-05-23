https://ria.ru/20210523/pogoda-1733555677.html
Москвичам пообещали летнюю погоду на следующей неделе
Москвичам пообещали летнюю погоду на следующей неделе - РИА Новости, 23.05.2021
Москвичам пообещали летнюю погоду на следующей неделе
Тёплая погода с температурой плюс 22-26 градусов, со скоротечными ливнями и грозами ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T19:10
2021-05-23T19:10
2021-05-23T19:21
евгений тишковец
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732828724_0:308:3070:2035_1920x0_80_0_0_1cce633eaee0f1c9f172f19c136fcb85.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тёплая погода с температурой плюс 22-26 градусов, со скоротечными ливнями и грозами ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, начиная со среды и до выходных включительно в атмосфере активизируется циклоническая деятельность атлантического происхождения, из-за чего не обойдется без "скоротечных мозаичных ливней и гроз". Однако по словам синоптика, это не помешает столбикам термометров в темное время суток подняться до плюс 9-14, днем до плюс 19-24, а в пятницу и субботу до плюс 21-26, а это уже многолетние показатели лета.По его словам, есть высокая вероятность того, что в последние дни мая из-за полярного фронта в столичный регион вместе с ливнями устремится более свежий воздух, из-за чего "конец весны и начало лета может получиться "смазанным", то есть не по сезону прохладными, а значит, открытие полноценного купального сезона будет запоздалым и сдвинется по срокам вправо на 1-2 недели".
https://ria.ru/20210519/pogoda-1732976505.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732828724_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_bb7c5c5cb5357b627d1d1430a0140070.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, погода, москва, общество
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Тёплая погода с температурой плюс 22-26 градусов, со скоротечными ливнями и грозами ожидается в Москве
на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"В понедельник и вторник, на фоне повышенного атмосферного давления будет преобладать солнечная и сухая погода, например, в Москве ночами плюс 5-10, днем плюс 17-22, что соответствует средней норме метеостатистики", - сказал Тишковец.
По его словам, начиная со среды и до выходных включительно в атмосфере активизируется циклоническая деятельность атлантического происхождения, из-за чего не обойдется без "скоротечных мозаичных ливней и гроз". Однако по словам синоптика, это не помешает столбикам термометров в темное время суток подняться до плюс 9-14, днем до плюс 19-24, а в пятницу и субботу до плюс 21-26, а это уже многолетние показатели лета.
По его словам, есть высокая вероятность того, что в последние дни мая из-за полярного фронта в столичный регион вместе с ливнями устремится более свежий воздух, из-за чего "конец весны и начало лета может получиться "смазанным", то есть не по сезону прохладными, а значит, открытие полноценного купального сезона будет запоздалым и сдвинется по срокам вправо на 1-2 недели".