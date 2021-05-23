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Число погибших во время горного этапа ультрамарафона на северо-западе Китая выросло до 21
Число погибших во время горного этапа ультрамарафона на северо-западе Китая выросло до 21 - РИА Новости, 23.05.2021
Число погибших во время горного этапа ультрамарафона на северо-западе Китая выросло до 21
Число погибших из-за экстремальной погоды на ультрамарафоне в китайской провинции Ганьсу выросло до 21 человека. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T07:42
2021-05-23T09:53
китай
в мире
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ПЕКИН, 23 мая — РИА Новости. Число погибших из-за экстремальной погоды на ультрамарафоне в китайской провинции Ганьсу выросло до 21 человека.Ранее сообщалось о 20 погибших.Забег на 100 километров по пересеченной горной местности стартовал утром недалеко от города Байинь. Около 13:00 по местному времени на высокогорном участке между 20-м и 30-м километрами марафона резко ухудшилась погода: начался град, ледяной дождь и сильный ветер.Из-за этого у спортсменов произошло переохлаждение, некоторые участники сошли с дистанции, решив переждать непогоду. По словам одного из марафонцев, перед началом соревнования светило солнце, но, когда когда они сели автобус, чтобы ехать на место старта, поднялся ветер.Он добавил, что затем пошел дождь, ветер стал встречным. Бегун обнаружил, что перестал чувствовать "все пальцы рук, ощущение было, что замерз даже язык". Тогда он решил прервать забег и спуститься вниз.Организаторы остановили соревнование, на поиски спортсменов направили 1,2 тысячи спасателей. По их словам, спортсмены были одеты очень легко, а температура воздуха в горах упала почти до нуля.Мэр города Байинь Чжан Сюйчэнь принес извинения и заявил, что уже создана рабочая группа, которая займется расследованием причин происшествия.При этом журналисты обнаружили, что местное метеорологическое бюро прогнозировало на 21-22 мая сильный ветер и резкое падение температуры, а также возможность града. Источник в метеобюро уезда Цзиньтай, на территории которого проходил забег, рассказал местным СМИ, что синоптики отправили организаторам марафона специальный отчет о погоде в зоне проведения марафона, в котором спрогнозировали минимальную и максимальную температуру воздуха, порывы ветра, но "детальной информации о транзите холодного фронта" там не было.
https://ria.ru/20200728/1575018284.html
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китай, в мире

Число погибших во время горного этапа ультрамарафона на северо-западе Китая выросло до 21

07:42 23.05.2021 (обновлено: 09:53 23.05.2021)
 
© REUTERS / STRINGERСпасатели работают на месте прохождения соревнований в китайской провинции Ганьсу, где в результате сильных холодов погибли участники ультрамарафонского забега на 100 км
Спасатели работают на месте прохождения соревнований в китайской провинции Ганьсу, где в результате сильных холодов погибли участники ультрамарафонского забега на 100 км - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© REUTERS / STRINGER
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ПЕКИН, 23 мая — РИА Новости. Число погибших из-за экстремальной погоды на ультрамарафоне в китайской провинции Ганьсу выросло до 21 человека.
Ранее сообщалось о 20 погибших.
Забег на 100 километров по пересеченной горной местности стартовал утром недалеко от города Байинь. Около 13:00 по местному времени на высокогорном участке между 20-м и 30-м километрами марафона резко ухудшилась погода: начался град, ледяной дождь и сильный ветер.
Из-за этого у спортсменов произошло переохлаждение, некоторые участники сошли с дистанции, решив переждать непогоду.
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По словам одного из марафонцев, перед началом соревнования светило солнце, но, когда когда они сели автобус, чтобы ехать на место старта, поднялся ветер.

"До начала старта мы пробежали два километра для разминки, такого никогда раньше не было, но больше всего беспокойства вызвало то, что, пробежав эти два километра, мы так и не согрелись", — рассказал спортсмен.

Он добавил, что затем пошел дождь, ветер стал встречным. Бегун обнаружил, что перестал чувствовать "все пальцы рук, ощущение было, что замерз даже язык". Тогда он решил прервать забег и спуститься вниз.
Организаторы остановили соревнование, на поиски спортсменов направили 1,2 тысячи спасателей. По их словам, спортсмены были одеты очень легко, а температура воздуха в горах упала почти до нуля.
Мэр города Байинь Чжан Сюйчэнь принес извинения и заявил, что уже создана рабочая группа, которая займется расследованием причин происшествия.
При этом журналисты обнаружили, что местное метеорологическое бюро прогнозировало на 21-22 мая сильный ветер и резкое падение температуры, а также возможность града. Источник в метеобюро уезда Цзиньтай, на территории которого проходил забег, рассказал местным СМИ, что синоптики отправили организаторам марафона специальный отчет о погоде в зоне проведения марафона, в котором спрогнозировали минимальную и максимальную температуру воздуха, порывы ветра, но "детальной информации о транзите холодного фронта" там не было.
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