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Число погибших из-за плохой погоды на ультрамарафоне в КНР выросло до 20
Число погибших из-за плохой погоды на ультрамарафоне в КНР выросло до 20 - РИА Новости, 23.05.2021
Число погибших из-за плохой погоды на ультрамарафоне в КНР выросло до 20
Из-за плохой погоды во время ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу погибли 20 человек, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T04:12
2021-05-23T07:50
китай
в мире
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ПЕКИН, 23 мая - РИА Новости. Из-за плохой погоды во время ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу погибли 20 человек, передает Центральное телевидение Китая.Ранее сообщалось о 16 погибших и пяти пропавших без вести.Забег по пересеченной горной местности на 100 километров стартовал в субботу утром недалеко от города Байинь. По данным агентства Синьхуа, в тот же день пошел град, на местность, где проходил высокогорный этап марафона, обрушился шквалистый ветер. Из-за резкого похолодания участники столкнулись с физическим дискомфортом, у них опустилась температура тела. На помощь им отправили 700 спасателей.По данным на 8.00 (3.00 мск), найдены и эвакуированы 151 из 172 участников марафона, восемь человек с легкими травмами доставили в больницу. Еще 20 человек нашли мертвыми, поиски одного участника продолжаются.
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китай, в мире

Число погибших из-за плохой погоды на ультрамарафоне в КНР выросло до 20

04:12 23.05.2021 (обновлено: 07:50 23.05.2021)
 
CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
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ПЕКИН, 23 мая - РИА Новости. Из-за плохой погоды во время ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу погибли 20 человек, передает Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 16 погибших и пяти пропавших без вести.
Забег по пересеченной горной местности на 100 километров стартовал в субботу утром недалеко от города Байинь. По данным агентства Синьхуа, в тот же день пошел град, на местность, где проходил высокогорный этап марафона, обрушился шквалистый ветер.
Из-за резкого похолодания участники столкнулись с физическим дискомфортом, у них опустилась температура тела. На помощь им отправили 700 спасателей.
По данным на 8.00 (3.00 мск), найдены и эвакуированы 151 из 172 участников марафона, восемь человек с легкими травмами доставили в больницу. Еще 20 человек нашли мертвыми, поиски одного участника продолжаются.
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