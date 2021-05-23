https://ria.ru/20210523/patriarkh-1733520793.html

Патриарха Кирилла пригласили посетить Южную Корею

Патриарха Кирилла пригласили посетить Южную Корею - РИА Новости, 23.05.2021

Патриарха Кирилла пригласили посетить Южную Корею

Председатель Национального собрания Республики Корея передал патриарху Кириллу официальное приглашение посетить Южную Корею, сообщается в воскресенье на сайте... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T12:26

2021-05-23T12:26

2021-05-23T12:26

религия и мировоззрение

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

южная корея

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Председатель Национального собрания Республики Корея передал патриарху Кириллу официальное приглашение посетить Южную Корею, сообщается в воскресенье на сайте Отдела внешних церковных связей.Встреча патриарха с председателем Национального собрания Республики Корея Пак Пён Соком состоялась накануне в храме Христа Спасителя, сообщается на сайте."В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов деятельности Русской Православной Церкви в Южной Корее. Председатель Национального собрания Республики Корея передал Святейшему Патриарху Кириллу официальное приглашение посетить Южную Корею", - сообщается на сайте."Я могу с удовлетворением отметить, что как Россия, так и Корея, - это страны с богатой духовной традицией и с историей добрых взаимоотношений. Известен взаимный интерес, который питают наши народы друг к другу. Религиозность, которая присуща и корейскому народу, и российскому народу, в том числе определяет наши взгляды на человеческую мораль, на отношения между полами, на отношение младшего поколения к старшему. Другими словами, религиозная традиция откладывает отпечаток и на социальную жизнь людей", - приводятся в сообщении слова патриарха.Патриарх отметил, что у РПЦ всегда сохранялся интерес к развитию религиозной жизни и к развитию православия в Корее. Свидетельством этого стало учреждение Корейской епархии, которая с 2019 года действует в составе Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии, являющегося наследником миссионерских трудов действовавшего с 1946 по 1954 год Восточноазиатского Экзархата, в состав которого входили и православные общины в Корее.

https://ria.ru/20210515/ilarion-1732423391.html

россия

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, южная корея