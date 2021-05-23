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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210523/patriarkh-1733520793.html
Патриарха Кирилла пригласили посетить Южную Корею
Патриарха Кирилла пригласили посетить Южную Корею - РИА Новости, 23.05.2021
Патриарха Кирилла пригласили посетить Южную Корею
Председатель Национального собрания Республики Корея передал патриарху Кириллу официальное приглашение посетить Южную Корею, сообщается в воскресенье на сайте... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T12:26
2021-05-23T12:26
религия и мировоззрение
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
южная корея
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Председатель Национального собрания Республики Корея передал патриарху Кириллу официальное приглашение посетить Южную Корею, сообщается в воскресенье на сайте Отдела внешних церковных связей.Встреча патриарха с председателем Национального собрания Республики Корея Пак Пён Соком состоялась накануне в храме Христа Спасителя, сообщается на сайте."В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов деятельности Русской Православной Церкви в Южной Корее. Председатель Национального собрания Республики Корея передал Святейшему Патриарху Кириллу официальное приглашение посетить Южную Корею", - сообщается на сайте."Я могу с удовлетворением отметить, что как Россия, так и Корея, - это страны с богатой духовной традицией и с историей добрых взаимоотношений. Известен взаимный интерес, который питают наши народы друг к другу. Религиозность, которая присуща и корейскому народу, и российскому народу, в том числе определяет наши взгляды на человеческую мораль, на отношения между полами, на отношение младшего поколения к старшему. Другими словами, религиозная традиция откладывает отпечаток и на социальную жизнь людей", - приводятся в сообщении слова патриарха.Патриарх отметил, что у РПЦ всегда сохранялся интерес к развитию религиозной жизни и к развитию православия в Корее. Свидетельством этого стало учреждение Корейской епархии, которая с 2019 года действует в составе Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии, являющегося наследником миссионерских трудов действовавшего с 1946 по 1954 год Восточноазиатского Экзархата, в состав которого входили и православные общины в Корее.
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россия
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, южная корея

Патриарха Кирилла пригласили посетить Южную Корею

12:26 23.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Председатель Национального собрания Республики Корея передал патриарху Кириллу официальное приглашение посетить Южную Корею, сообщается в воскресенье на сайте Отдела внешних церковных связей.
Встреча патриарха с председателем Национального собрания Республики Корея Пак Пён Соком состоялась накануне в храме Христа Спасителя, сообщается на сайте.
"В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов деятельности Русской Православной Церкви в Южной Корее. Председатель Национального собрания Республики Корея передал Святейшему Патриарху Кириллу официальное приглашение посетить Южную Корею", - сообщается на сайте.
"Я могу с удовлетворением отметить, что как Россия, так и Корея, - это страны с богатой духовной традицией и с историей добрых взаимоотношений. Известен взаимный интерес, который питают наши народы друг к другу. Религиозность, которая присуща и корейскому народу, и российскому народу, в том числе определяет наши взгляды на человеческую мораль, на отношения между полами, на отношение младшего поколения к старшему. Другими словами, религиозная традиция откладывает отпечаток и на социальную жизнь людей", - приводятся в сообщении слова патриарха.
Патриарх отметил, что у РПЦ всегда сохранялся интерес к развитию религиозной жизни и к развитию православия в Корее. Свидетельством этого стало учреждение Корейской епархии, которая с 2019 года действует в составе Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии, являющегося наследником миссионерских трудов действовавшего с 1946 по 1954 год Восточноазиатского Экзархата, в состав которого входили и православные общины в Корее.
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