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Распространение коронавируса
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Мэр Собянин заявил, что Москва справилась с пандемией лучше, чем мировые города
Мэр Собянин заявил, что Москва справилась с пандемией лучше, чем мировые города - РИА Новости, 23.05.2021
Мэр Собянин заявил, что Москва справилась с пандемией лучше, чем мировые города
Москва достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса, не хуже других мировых городов, а в плане восстановления экономики и меньшего числа ограничений... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T08:53
2021-05-23T09:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса, не хуже других мировых городов, а в плане восстановления экономики и меньшего числа ограничений даже лучше, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, в том числе медицина активно работала не только по линии коронавируса, но и по плановой и экстренной помощи. "Поэтому я считаю, что мы как минимум не хуже справились, чем мировые города. А с учетом того, что у нас было меньше ограничений, меньше локдауна, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше", — сказал Собянин.
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество

Мэр Собянин заявил, что Москва справилась с пандемией лучше, чем мировые города

08:53 23.05.2021 (обновлено: 09:59 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса, не хуже других мировых городов, а в плане восстановления экономики и меньшего числа ограничений даже лучше, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я считаю, что Москва, москвичи , все наше городское сообщество и профессиональное сообщество медиков, социальных служб, транспортных служб - все отрасли справились достойно. В целом система отработана таким образом, что она дает возможность нормальной жизни в городе, работе всех отраслей", — сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия-1".

По его словам, в том числе медицина активно работала не только по линии коронавируса, но и по плановой и экстренной помощи. "Поэтому я считаю, что мы как минимум не хуже справились, чем мировые города. А с учетом того, что у нас было меньше ограничений, меньше локдауна, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше", — сказал Собянин.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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