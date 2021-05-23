https://ria.ru/20210523/pandemiya-1733506351.html

Мэр Собянин заявил, что Москва справилась с пандемией лучше, чем мировые города

Мэр Собянин заявил, что Москва справилась с пандемией лучше, чем мировые города - РИА Новости, 23.05.2021

Мэр Собянин заявил, что Москва справилась с пандемией лучше, чем мировые города

Москва достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса, не хуже других мировых городов, а в плане восстановления экономики и меньшего числа ограничений... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T08:53

2021-05-23T08:53

2021-05-23T09:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса, не хуже других мировых городов, а в плане восстановления экономики и меньшего числа ограничений даже лучше, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, в том числе медицина активно работала не только по линии коронавируса, но и по плановой и экстренной помощи. "Поэтому я считаю, что мы как минимум не хуже справились, чем мировые города. А с учетом того, что у нас было меньше ограничений, меньше локдауна, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше", — сказал Собянин.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество