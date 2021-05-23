Мэр Собянин заявил, что Москва справилась с пандемией лучше, чем мировые города
08:53 23.05.2021 (обновлено: 09:59 23.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса, не хуже других мировых городов, а в плане восстановления экономики и меньшего числа ограничений даже лучше, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Я считаю, что Москва, москвичи , все наше городское сообщество и профессиональное сообщество медиков, социальных служб, транспортных служб - все отрасли справились достойно. В целом система отработана таким образом, что она дает возможность нормальной жизни в городе, работе всех отраслей", — сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия-1".
По его словам, в том числе медицина активно работала не только по линии коронавируса, но и по плановой и экстренной помощи. "Поэтому я считаю, что мы как минимум не хуже справились, чем мировые города. А с учетом того, что у нас было меньше ограничений, меньше локдауна, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше", — сказал Собянин.