https://ria.ru/20210523/palestina-1733501700.html

Репортер Associated Press заявила об увольнении за поддержку Палестины

Репортер Associated Press заявила об увольнении за поддержку Палестины - РИА Новости, 23.05.2021

Репортер Associated Press заявила об увольнении за поддержку Палестины

Репортер Эмили Уайлдер, проработавшая в агентстве Ассошиэйтед Пресс (АП) две недели, заявила, что была уволена из агентства за поддержку Палестины. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T05:58

2021-05-23T05:58

2021-05-23T05:59

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Репортер Эмили Уайлдер, проработавшая в агентстве Ассошиэйтед Пресс (АП) две недели, заявила, что была уволена из агентства за поддержку Палестины.Как сообщила сама репортер газете Guardian, в АП обосновали решение об увольнении тем, что девушка за время работы нарушила политику агентства в отношении социальных сетей, представитель АП также назвал газете эту причину увольнения.Уайлдер сделала заявление в социальных сетях, где изложила свою версию событий. По ее словам, она открыто выступала за защиту прав человека в Палестине еще будучи студенткой Стэнфордского университета, который она окончила в прошлом году. Она утверждает, что сторонники республиканцев в Стэнфорде запустили кампанию с целью дискредитировать Уайлдер, используя ее активистскую деятельность. Девушка заявила, что получила в свой адрес множество сексистских, антисемитских и расистских комментариев."Я открыто говорила с моими редакторами, и они заверили меня, что я не столкнусь с наказанием за прежнюю активистскую деятельность... менее чем через 48 часов меня уволили из АП", - написала она в своем Twitter. При этом Уайлдер отметила, что ее "приводят в ярость" обвинения в антисемитизме, так как она сама имеет еврейское происхождение и выросла в еврейской общине.По словам журналистки, в агентстве ей не объяснили, какие именно публикации в соцсетях привели к увольнению.Как сообщает Guardian, правые и консервативные площадки на этой неделе начали публиковать истории об Уайлдер и скриншоты публикацией с ее страниц в сосцетях, в том числе прошлые посты в Facebook с критикой в адрес сторонников сионизма. Профсоюз News Media Guild заявил газете, что расследует обстоятельства увольнения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/izrail-1733405273.html

https://ria.ru/20210521/peremirie-1733297789.html

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, в мире