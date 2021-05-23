Репортер Associated Press заявила об увольнении за поддержку Палестины
05:58 23.05.2021 (обновлено: 05:59 23.05.2021)
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Репортер Эмили Уайлдер, проработавшая в агентстве Ассошиэйтед Пресс (АП) две недели, заявила, что была уволена из агентства за поддержку Палестины.
Как сообщила сама репортер газете Guardian, в АП обосновали решение об увольнении тем, что девушка за время работы нарушила политику агентства в отношении социальных сетей, представитель АП также назвал газете эту причину увольнения.
Уайлдер сделала заявление в социальных сетях, где изложила свою версию событий. По ее словам, она открыто выступала за защиту прав человека в Палестине еще будучи студенткой Стэнфордского университета, который она окончила в прошлом году. Она утверждает, что сторонники республиканцев в Стэнфорде запустили кампанию с целью дискредитировать Уайлдер, используя ее активистскую деятельность. Девушка заявила, что получила в свой адрес множество сексистских, антисемитских и расистских комментариев.
"Я открыто говорила с моими редакторами, и они заверили меня, что я не столкнусь с наказанием за прежнюю активистскую деятельность... менее чем через 48 часов меня уволили из АП", - написала она в своем Twitter. При этом Уайлдер отметила, что ее "приводят в ярость" обвинения в антисемитизме, так как она сама имеет еврейское происхождение и выросла в еврейской общине.
По словам журналистки, в агентстве ей не объяснили, какие именно публикации в соцсетях привели к увольнению.
Как сообщает Guardian, правые и консервативные площадки на этой неделе начали публиковать истории об Уайлдер и скриншоты публикацией с ее страниц в сосцетях, в том числе прошлые посты в Facebook с критикой в адрес сторонников сионизма. Профсоюз News Media Guild заявил газете, что расследует обстоятельства увольнения.