https://ria.ru/20210523/oppozitsiya-1733572343.html

Оппозиция заявила об угрозах белорусских властей экипажу самолета Ryanair

Оппозиция заявила об угрозах белорусских властей экипажу самолета Ryanair - РИА Новости, 23.05.2021

Оппозиция заявила об угрозах белорусских властей экипажу самолета Ryanair

Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, объявленный Минском в розыск и включенный в список причастных к терроризму, заявил, что бортом Ryanair из... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T22:31

2021-05-23T22:31

2021-05-23T22:31

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

павел латушко

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, объявленный Минском в розыск и включенный в список причастных к терроризму, заявил, что бортом Ryanair из Минска в Вильнюс не вылетели шесть пассажиров.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Он также утверждает, что располагает сведениями об угрозах от белорусской стороны через диспетчеров экипажу самолета, если тот не выполнит экстренную посадку в Минске. "Истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной. Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться", - заявил Латушко.Ранее начальник смены минского аэропорта Максим Кияков заявлял, что решение об экстренной посадке в аэропорту Минска принял командир самолета авиакомпании Ryanair. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" в свою очередь сообщал, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс.Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. В том числе Минск добивается выдачи выехавшего после выборов в Польшу оппозиционера Латушко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210523/samolet-1733567296.html

https://ria.ru/20210523/evrosovet-1733570238.html

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вильнюс

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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, павел латушко, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, вильнюс, в мире