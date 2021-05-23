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Россиянка попросила омбудсмена Кузнецову помочь вернуться из Аргентины
Россиянка попросила омбудсмена Кузнецову помочь вернуться из Аргентины - РИА Новости, 23.05.2021
Россиянка попросила омбудсмена Кузнецову помочь вернуться из Аргентины
Россиянка Анна Николаевская обратилась к уполномоченному по правам ребенка при президенте России Анне Кузнецовой с просьбой помочь вернуться на родину ей и ее... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T10:59
2021-05-23T17:46
россия
анна кузнецова
аргентина
общество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мая — РИА Новости. Россиянка Анна Николаевская обратилась к уполномоченному по правам ребенка при президенте России Анне Кузнецовой с просьбой помочь вернуться на родину ей и ее маленькой дочери. Об этом рассказала РИА Новости сама Анна.Сейчас она находится в Аргентине, куда приехала с будущим отцом своего ребенка в 2019 году. "Изначально мы собирались приехать на несколько месяцев, однако после рождения дочери он отказался возвращаться в Россию. Он мне объяснил, что его цель — получение постоянного вида на жительство и аргентинского гражданства", — сказала Анна. По закону ребенок, родившийся в Аргентине, автоматически становится гражданином, его родители также могут получить гражданство.Вернуться в Россию Николаевская не может, так как отец не дает разрешения на выезд дочери (в Аргентине для этого нужно согласие обоих родителей). Постоянный вид на жительство мужчина пока не получил. В январе после заявления Анны о домашнем насилии его по решению суда выселили из квартиры, где они совместно проживали. Кроме того, мужчине запретили приближаться к Анне и дочери ближе чем на 300 метров (копия решения суда есть в распоряжении РИА Новости). Выселяясь, он забрал все документы девочки, матери пришлось восстанавливать их при помощи консульства.На вопросы РИА Новости мужчина не ответил.Заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин рассказал РИА Новости, что в прошлом году у семьи была возможность улететь бортом, организованным для вывоза россиян, застрявших в Латинской Америке из-за пандемии. Тогда отец девочки от вылета отказался, а Николаевская заявила агентству, что не знала о такой возможности.Сейчас жилищные условия Анны крайне сложные. "Мы фактически оказались на грани нищеты", — говорит она. Женщина живет в неблагополучном районе Буэнос-Айреса, в квартире нет холодильника, телевизора, по углам и стенам плесень, потолок в ванной давно обвалился. Снять жилье получше не позволяют финансовые обстоятельства: денег едва хватает на еду. С ребенком на руках найти работу в Аргентине, где высок уровень безработицы и бедности, почти невозможно. В Новосибирске же у Анны большая квартира и родственники, есть все условия для воспитания ребенка.Николаевская обратилась в суд с просьбой разрешить ей и дочери, которой скоро исполнится два года, выехать в Россию. Проблема в том, что в Аргентине рассмотрение таких исков может длиться годами, а пандемия еще больше затормозила бюрократические процессы.По словам Полина, генконсульство оказывает Николаевской поддержку: бесплатно переоформили документы на ребенка, помогали с различными доверенностями, выделили финансовую помощь. Кроме того, дипломаты написали обращение в суд. "Просим суд поскорее рассмотреть дело и подтверждаем аргументы, изложенные в документах, представленных суду адвокатом Анны: она находится в очень плохом положении, мы полностью согласны, что решение на их выезд в Новосибирск разрешит ситуацию. Новосибирск — один из самых развитых городов России, все базовые права там им будут гарантированы", — сказал дипломат.
https://ria.ru/20210419/kuznetsova-1728890109.html
https://ria.ru/20210320/makhachkala-1602139022.html
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россия, анна кузнецова, аргентина, общество

Россиянка попросила омбудсмена Кузнецову помочь вернуться из Аргентины

10:59 23.05.2021 (обновлено: 17:46 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМать с дочкой
Мать с дочкой - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мая — РИА Новости. Россиянка Анна Николаевская обратилась к уполномоченному по правам ребенка при президенте России Анне Кузнецовой с просьбой помочь вернуться на родину ей и ее маленькой дочери. Об этом рассказала РИА Новости сама Анна.

"Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, обратиться в МИД Аргентины или к суду с просьбой как можно скорее рассмотреть мое дело и поспособствовать нашему возвращению на Родину", — говорится в письме, которым Николаевская поделилась с РИА Новости.

Сейчас она находится в Аргентине, куда приехала с будущим отцом своего ребенка в 2019 году. "Изначально мы собирались приехать на несколько месяцев, однако после рождения дочери он отказался возвращаться в Россию. Он мне объяснил, что его цель — получение постоянного вида на жительство и аргентинского гражданства", — сказала Анна. По закону ребенок, родившийся в Аргентине, автоматически становится гражданином, его родители также могут получить гражданство.
Вернуться в Россию Николаевская не может, так как отец не дает разрешения на выезд дочери (в Аргентине для этого нужно согласие обоих родителей). Постоянный вид на жительство мужчина пока не получил. В январе после заявления Анны о домашнем насилии его по решению суда выселили из квартиры, где они совместно проживали. Кроме того, мужчине запретили приближаться к Анне и дочери ближе чем на 300 метров (копия решения суда есть в распоряжении РИА Новости). Выселяясь, он забрал все документы девочки, матери пришлось восстанавливать их при помощи консульства.
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Заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин рассказал РИА Новости, что в прошлом году у семьи была возможность улететь бортом, организованным для вывоза россиян, застрявших в Латинской Америке из-за пандемии. Тогда отец девочки от вылета отказался, а Николаевская заявила агентству, что не знала о такой возможности.
Сейчас жилищные условия Анны крайне сложные. "Мы фактически оказались на грани нищеты", — говорит она. Женщина живет в неблагополучном районе Буэнос-Айреса, в квартире нет холодильника, телевизора, по углам и стенам плесень, потолок в ванной давно обвалился. Снять жилье получше не позволяют финансовые обстоятельства: денег едва хватает на еду. С ребенком на руках найти работу в Аргентине, где высок уровень безработицы и бедности, почти невозможно. В Новосибирске же у Анны большая квартира и родственники, есть все условия для воспитания ребенка.
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По словам Полина, генконсульство оказывает Николаевской поддержку: бесплатно переоформили документы на ребенка, помогали с различными доверенностями, выделили финансовую помощь. Кроме того, дипломаты написали обращение в суд.
"Просим суд поскорее рассмотреть дело и подтверждаем аргументы, изложенные в документах, представленных суду адвокатом Анны: она находится в очень плохом положении, мы полностью согласны, что решение на их выезд в Новосибирск разрешит ситуацию. Новосибирск — один из самых развитых городов России, все базовые права там им будут гарантированы", — сказал дипломат.
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