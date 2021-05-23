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В Нальчике задержали подозреваемого в насилии над несовершеннолетними
В Нальчике задержали подозреваемого в насилии над несовершеннолетними - РИА Новости, 23.05.2021
В Нальчике задержали подозреваемого в насилии над несовершеннолетними
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя девочками, сообщает... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T15:33
2021-05-23T15:33
россия
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя девочками, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, днем в пятницу 59-летний мужчина, находясь на территории стадиона одной из школ Нальчика, заметил игравших там девочек 2012 и 2014 года рождения."С целью удовлетворения своих половых потребностей, пользуясь своим превосходством в физической силе, мужчина, применяя насилие, совершил иные действия сексуального характера в отношении девочек", - говорится в сообщении.В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и угрозой применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210416/krasnodar-1728545626.html
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россия, нальчик, происшествия

В Нальчике задержали подозреваемого в насилии над несовершеннолетними

15:33 23.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя девочками, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, днем в пятницу 59-летний мужчина, находясь на территории стадиона одной из школ Нальчика, заметил игравших там девочек 2012 и 2014 года рождения.
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"С целью удовлетворения своих половых потребностей, пользуясь своим превосходством в физической силе, мужчина, применяя насилие, совершил иные действия сексуального характера в отношении девочек", - говорится в сообщении.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и угрозой применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
 
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