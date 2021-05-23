https://ria.ru/20210523/nashestvie-1733516792.html

США атаковали миллиарды цикад

США атаковали миллиарды цикад - РИА Новости, 23.05.2021

США атаковали миллиарды цикад

Жители нескольких американских штатов обеспокоены нашествием периодических цикад. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T11:25

2021-05-23T11:25

2021-05-23T17:57

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жители нескольких американских штатов обеспокоены нашествием периодических цикад. Пользователи из разных районов активно публикуют в соцсетях кадры со скоплениями насекомых.Как сообщает NBC News, пока что цикады наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии, но в ближайшее время на большей части восточного побережья ожидается потепление и, соответственно, роста числа крылатых насекомых.По словам экспертов, цикады выбрались из-под земли впервые за 17 лет. Периодические цикады — насекомые семейства певчих цикад, в отличие от сородичей годичного цикла большую часть жизни они проводят под землей. Каждое новое поколение получает свою римскую цифру — в этом году Америку ждет нашествие поколения X. Его также называют Великое восточное поколение, так как ареал обитания насекомых охватывает большинство штатов на Атлантическом побережье — от Джорджии, Теннесси и Кентукки на юге до Делавэра и Нью-Джерси на севере.

теннесси

джорджия

сша

мэриленд

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теннесси, джорджия, сша, мэриленд, в мире