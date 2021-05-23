США атаковали миллиарды цикад
11:25 23.05.2021 (обновлено: 17:57 23.05.2021)
© AFP 2021 / Chip Somodevilla/Getty ImagesПериодическая цикада покидает свою оболочку нимфы на этапе превращения во взрослую цикаду в Такома-парке, штат Мэриленд, США
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жители нескольких американских штатов обеспокоены нашествием периодических цикад.
Пользователи из разных районов активно публикуют в соцсетях кадры со скоплениями насекомых.
Meanwhile, here's the explosion of cicadas in Princeton, NJ... https://t.co/QPZkiQHB3x pic.twitter.com/l4LX998PU4— Danny Y. Huang (@danny_y_huang) May 23, 2021
По словам экспертов, цикады выбрались из-под земли впервые за 17 лет.
Cicadas everywhere pic.twitter.com/Bnt0azxSIf— Anthony Quintano Photography (@AnthonyQuintano) May 23, 2021
"Это уникальный опыт, так как эти насекомые вылезают на месяц или около того", — пояснил энтомолог из Университета Коннектикута Джон Кули.
Периодические цикады — насекомые семейства певчих цикад, в отличие от сородичей годичного цикла большую часть жизни они проводят под землей. Каждое новое поколение получает свою римскую цифру — в этом году Америку ждет нашествие поколения X. Его также называют Великое восточное поколение, так как ареал обитания насекомых охватывает большинство штатов на Атлантическом побережье — от Джорджии, Теннесси и Кентукки на юге до Делавэра и Нью-Джерси на севере.
This is just one tree in my neighborhood. #cicadas pic.twitter.com/FT7leMxoTJ— Sean Baptiste (@SeanTheBaptiste) May 19, 2021