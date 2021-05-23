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США атаковали миллиарды цикад
США атаковали миллиарды цикад - РИА Новости, 23.05.2021
США атаковали миллиарды цикад
Жители нескольких американских штатов обеспокоены нашествием периодических цикад. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T11:25
2021-05-23T17:57
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жители нескольких американских штатов обеспокоены нашествием периодических цикад. Пользователи из разных районов активно публикуют в соцсетях кадры со скоплениями насекомых.Как сообщает NBC News, пока что цикады наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии, но в ближайшее время на большей части восточного побережья ожидается потепление и, соответственно, роста числа крылатых насекомых.По словам экспертов, цикады выбрались из-под земли впервые за 17 лет. Периодические цикады — насекомые семейства певчих цикад, в отличие от сородичей годичного цикла большую часть жизни они проводят под землей. Каждое новое поколение получает свою римскую цифру — в этом году Америку ждет нашествие поколения X. Его также называют Великое восточное поколение, так как ареал обитания насекомых охватывает большинство штатов на Атлантическом побережье — от Джорджии, Теннесси и Кентукки на юге до Делавэра и Нью-Джерси на севере.
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теннесси, джорджия, сша, мэриленд, в мире

США атаковали миллиарды цикад

11:25 23.05.2021 (обновлено: 17:57 23.05.2021)
 
© AFP 2021 / Chip Somodevilla/Getty ImagesПериодическая цикада покидает свою оболочку нимфы на этапе превращения во взрослую цикаду в Такома-парке, штат Мэриленд, США
Периодическая цикада покидает свою оболочку нимфы на этапе превращения во взрослую цикаду в Такома-парке, штат Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© AFP 2021 / Chip Somodevilla/Getty Images
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жители нескольких американских штатов обеспокоены нашествием периодических цикад.
Пользователи из разных районов активно публикуют в соцсетях кадры со скоплениями насекомых.
Как сообщает NBC News, пока что цикады наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии, но в ближайшее время на большей части восточного побережья ожидается потепление и, соответственно, роста числа крылатых насекомых.
По словам экспертов, цикады выбрались из-под земли впервые за 17 лет.

"Это уникальный опыт, так как эти насекомые вылезают на месяц или около того", — пояснил энтомолог из Университета Коннектикута Джон Кули.

Периодические цикады — насекомые семейства певчих цикад, в отличие от сородичей годичного цикла большую часть жизни они проводят под землей. Каждое новое поколение получает свою римскую цифру — в этом году Америку ждет нашествие поколения X. Его также называют Великое восточное поколение, так как ареал обитания насекомых охватывает большинство штатов на Атлантическом побережье — от Джорджии, Теннесси и Кентукки на юге до Делавэра и Нью-Джерси на севере.
 
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