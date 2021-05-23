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В Москве начали появляться временные велополосы
В Москве начали появляться временные велополосы - РИА Новости, 23.05.2021
В Москве начали появляться временные велополосы
Временные велополосы начали появляться в Москве, в этом году новые велополосы появятся в центре и ещё 4 районах, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T12:43
2021-05-23T12:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
строгино
москва
лесной
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные велополосы начали появляться в Москве, в этом году новые велополосы появятся в центре и ещё 4 районах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Пока вы спали, на улицы начали возвращаться временные велополосы! Первый участок длиной 1,1 километра мы открываем на Лесной улице. А ещё в этом году новые велополосы появятся в центре и ещё 4 районах: Академическом, Люблине-Марьине, Отрадном и Строгине. Это будет временная инфраструктура. Зоны обозначат оранжевой краской, а на тротуарах установят специальные знаки",- говорится в сообщении.Отмечается, что в прошлом году велосипедисты стали ездить по Лесной улице на 57% чаще. А всего временными велополосами жители столицы воспользовались 300 тысяч раз.
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городское хозяйство москвы, строгино, москва, лесной, общество

В Москве начали появляться временные велополосы

12:43 23.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВелосипедист на перекрестке в Москве
Велосипедист на перекрестке в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные велополосы начали появляться в Москве, в этом году новые велополосы появятся в центре и ещё 4 районах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Пока вы спали, на улицы начали возвращаться временные велополосы! Первый участок длиной 1,1 километра мы открываем на Лесной улице. А ещё в этом году новые велополосы появятся в центре и ещё 4 районах: Академическом, Люблине-Марьине, Отрадном и Строгине. Это будет временная инфраструктура. Зоны обозначат оранжевой краской, а на тротуарах установят специальные знаки",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году велосипедисты стали ездить по Лесной улице на 57% чаще. А всего временными велополосами жители столицы воспользовались 300 тысяч раз.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыСтрогиноМоскваЛеснойОбщество
 
 
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