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В Москве начали появляться временные велополосы

В Москве начали появляться временные велополосы - РИА Новости, 23.05.2021

В Москве начали появляться временные велополосы

Временные велополосы начали появляться в Москве, в этом году новые велополосы появятся в центре и ещё 4 районах, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T12:43

2021-05-23T12:43

2021-05-23T12:43

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные велополосы начали появляться в Москве, в этом году новые велополосы появятся в центре и ещё 4 районах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Пока вы спали, на улицы начали возвращаться временные велополосы! Первый участок длиной 1,1 километра мы открываем на Лесной улице. А ещё в этом году новые велополосы появятся в центре и ещё 4 районах: Академическом, Люблине-Марьине, Отрадном и Строгине. Это будет временная инфраструктура. Зоны обозначат оранжевой краской, а на тротуарах установят специальные знаки",- говорится в сообщении.Отмечается, что в прошлом году велосипедисты стали ездить по Лесной улице на 57% чаще. А всего временными велополосами жители столицы воспользовались 300 тысяч раз.

строгино

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городское хозяйство москвы, строгино, москва, лесной, общество