https://ria.ru/20210523/mogutin-1733575483.html

Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве

Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве - РИА Новости, 23.05.2021

Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве

Основатель и главный редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин заявил, что его задержали в Москве. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T23:40

2021-05-23T23:40

2021-05-23T23:43

соцсети

никита могутин

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Основатель и главный редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин заявил, что его задержали в Москве."Я сижу в ОВД "Китай-город", и мне не объясняли ни в чем причина, ни что произошло. Я думаю, может быть, какая-то путаница", — рассказал он РИА Новости. Согласно сообщению в Telegram-канале Baza, машину Могутина "остановили на улице, после чего сообщили, что он проходит по ориентировке". Официального комментария ГУ МВД по Москве пока нет.

https://ria.ru/20200707/1574028423.html

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соцсети, никита могутин, москва, происшествия