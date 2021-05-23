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Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве
Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве - РИА Новости, 23.05.2021
Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве
Основатель и главный редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин заявил, что его задержали в Москве. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T23:40
2021-05-23T23:40
2021-05-23T23:43
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Основатель и главный редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин заявил, что его задержали в Москве."Я сижу в ОВД "Китай-город", и мне не объясняли ни в чем причина, ни что произошло. Я думаю, может быть, какая-то путаница", — рассказал он РИА Новости. Согласно сообщению в Telegram-канале Baza, машину Могутина "остановили на улице, после чего сообщили, что он проходит по ориентировке". Официального комментария ГУ МВД по Москве пока нет.
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соцсети, никита могутин, москва, происшествия
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Основатель и главный редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин заявил, что его задержали в Москве.
"Я сижу в ОВД "Китай-город", и мне не объясняли ни в чем причина, ни что произошло. Я думаю, может быть, какая-то путаница", — рассказал он РИА Новости.
Согласно сообщению в Telegram-канале Baza, машину Могутина "остановили на улице, после чего сообщили, что он проходит по ориентировке".
Официального комментария ГУ МВД по Москве
пока нет.