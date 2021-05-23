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В Москве мошенник украл более миллиона рублей с помощью фальшивых купюр
В Москве мошенник украл более миллиона рублей с помощью фальшивых купюр - РИА Новости, 23.05.2021
В Москве мошенник украл более миллиона рублей с помощью фальшивых купюр
Неизвестный в Москве загрузил в банкомат фальшивые купюры на сумму более 1 миллиона рублей, перевёл деньги на банковские карты, а затем обналичил их в другом... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T22:38
2021-05-23T22:54
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Неизвестный в Москве загрузил в банкомат фальшивые купюры на сумму более 1 миллиона рублей, перевёл деньги на банковские карты, а затем обналичил их в другом месте, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Как пояснили в ведомстве, 12 мая в полицию обратился представитель одной из кредитно-финансовых организаций по факту мошеннических действий."Установлено, что 29 апреля в неустановленное время неизвестный, находясь в помещении кредитно-финансовой организации на Краснопрудной улице, внёс в банкомат купюры, имитирующие банкноты денежных средств, на сумму 1,042 миллиона рублей. В дальнейшем он перевёл данные денежные средства на банковские карты неустановленных лиц, а затем обналичил в неустановленном месте", - сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", злоумышленника ищут.
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россия, москва, происшествия

В Москве мошенник украл более миллиона рублей с помощью фальшивых купюр

22:38 23.05.2021 (обновлено: 22:54 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДемонстрация фальшивых и настоящих купюр в рамках пресс-конференции на тему: "Машиночитаемые защитные признаки на российских банкнотах" в Московской типографии Гознака
Демонстрация фальшивых и настоящих купюр в рамках пресс-конференции на тему: Машиночитаемые защитные признаки на российских банкнотах в Московской типографии Гознака - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Неизвестный в Москве загрузил в банкомат фальшивые купюры на сумму более 1 миллиона рублей, перевёл деньги на банковские карты, а затем обналичил их в другом месте, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Как пояснили в ведомстве, 12 мая в полицию обратился представитель одной из кредитно-финансовых организаций по факту мошеннических действий.
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"Установлено, что 29 апреля в неустановленное время неизвестный, находясь в помещении кредитно-финансовой организации на Краснопрудной улице, внёс в банкомат купюры, имитирующие банкноты денежных средств, на сумму 1,042 миллиона рублей. В дальнейшем он перевёл данные денежные средства на банковские карты неустановленных лиц, а затем обналичил в неустановленном месте", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", злоумышленника ищут.
 
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