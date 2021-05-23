https://ria.ru/20210523/kupyury-1733572915.html

В Москве мошенник украл более миллиона рублей с помощью фальшивых купюр

В Москве мошенник украл более миллиона рублей с помощью фальшивых купюр - РИА Новости, 23.05.2021

В Москве мошенник украл более миллиона рублей с помощью фальшивых купюр

Неизвестный в Москве загрузил в банкомат фальшивые купюры на сумму более 1 миллиона рублей, перевёл деньги на банковские карты, а затем обналичил их в другом... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T22:38

2021-05-23T22:38

2021-05-23T22:54

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Неизвестный в Москве загрузил в банкомат фальшивые купюры на сумму более 1 миллиона рублей, перевёл деньги на банковские карты, а затем обналичил их в другом месте, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Как пояснили в ведомстве, 12 мая в полицию обратился представитель одной из кредитно-финансовых организаций по факту мошеннических действий."Установлено, что 29 апреля в неустановленное время неизвестный, находясь в помещении кредитно-финансовой организации на Краснопрудной улице, внёс в банкомат купюры, имитирующие банкноты денежных средств, на сумму 1,042 миллиона рублей. В дальнейшем он перевёл данные денежные средства на банковские карты неустановленных лиц, а затем обналичил в неустановленном месте", - сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", злоумышленника ищут.

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россия, москва, происшествия