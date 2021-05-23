https://ria.ru/20210523/koronavirus-1733515847.html

В Москве за сутки госпитализировали 860 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 860 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2021

В Москве за сутки госпитализировали 860 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 860 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T11:16

2021-05-23T11:16

2021-05-23T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 860 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733322529.html

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2021

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