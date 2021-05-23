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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 860 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 860 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2021
В Москве за сутки госпитализировали 860 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 860 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T11:16
2021-05-23T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 860 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва

В Москве за сутки госпитализировали 860 человек с COVID-19

11:16 23.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик везет пациента в приемное отделение городской клинической больницы №40 в Москве
Медик везет пациента в приемное отделение городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 860 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице выздоровели ещё 2028 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 042 789. В Москве выявлено 2924 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 860 человек",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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