https://ria.ru/20210523/koronavirus-1733515847.html
В Москве за сутки госпитализировали 860 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 860 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2021
В Москве за сутки госпитализировали 860 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 860 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T11:16
2021-05-23T11:16
2021-05-23T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596574396_156:0:2990:1594_1920x0_80_0_0_bac9dbffc62ae8bd7f973cf6bcf91257.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 860 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733322529.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596574396_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3c3dc71f718a48f2fcef19b51fbddb09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва