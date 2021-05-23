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В России за сутки 7297 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 7297 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2021
В России за сутки 7297 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 7 297 человек после COVID-19, за все время - 4 617 762, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T11:02
2021-05-23T11:02
2021-05-23T11:02
распространение коронавируса
россия
москва
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общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 297 человек после COVID-19, за все время - 4 617 762, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 2 028 человек, в Подмосковье - 598, в Санкт-Петербурге - 414.
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россия, москва, московская область (подмосковье), общество