https://ria.ru/20210523/khokkeisty-1733500101.html

"Росатом" рассказал, как хоккеисты угрожали тайне атомной отрасли

"Росатом" рассказал, как хоккеисты угрожали тайне атомной отрасли - РИА Новости, 23.05.2021

"Росатом" рассказал, как хоккеисты угрожали тайне атомной отрасли

В 1950 году руководство советской атомной отрасли попыталось запретить своим работникам, выступавшим за спортивные команды или в самодеятельности, выезжать в... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T03:38

2021-05-23T03:38

2021-05-23T10:11

ядерные технологии

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ссср

общество

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В 1950 году руководство советской атомной отрасли попыталось запретить своим работникам, выступавшим за спортивные команды или в самодеятельности, выезжать в другие города СССР. Об этом говорится в приказе, который рассекретил и обнародовал "Росатом".Госкорпорация продолжает публиковать архивные материалы об истории отечественной атомной отрасли. Они появляются в специальном разделе на портале "История Росатома". Очередным документом стал приказ по Первому главному управлению при Совете министров СССР от 26 мая 1950 года. В нем говорится о выезде добровольных спортивных команд объектов главка на игры в другие города.Так, например, команда "объекта товарища Каллистова" выступила в финале первенства РСФСР по хоккею в Куйбышеве (нынешняя Самара) под названием городской команды "Химик". "В состав команды было введено несколько игроков, работающих в организациях других ведомств и министерств", — говорилось в приказе.Поэтому для сохранения государственной тайны спортивным командам и коллективам самодеятельности запретили выезжать для выступлений в другие города."При проведении товарищеских встреч и турнирных игр в пунктах дислокации объектов выступление спортивных команд разрешать только под присвоенным условным наименованием объекта, используемым при связях с местными организациями", — говорилось в приказе. Он также предписывал не допускать в такие коллективы тех, кто не работал в системе Первого главного управления."Объектом Каллистова" тогда назывался расположенный в подмосковном городе Электросталь завод № 12 — предприятие по производству металлического урана, фильтров для газодиффузионного обогащения урана и прочего. Его директором был Герой Социалистического Труда Анатолий Каллистов. Сейчас это Машиностроительный завод "Росатома" — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для реакторов разного типа.В советское время в Электростали была сильная хоккейная команда. "Химик" создали осенью 1949 года, и уже весной 1950-го он выиграл чемпионат РСФСР.Примечательно, что главный пункт приказа о запрете выезжать в другие города уже в июле того же года отменили — об этом свидетельствует карандашная пометка на полях документа. Возможно, это пришлось сделать, чтобы не возникало нежелательных с точки зрения режима секретности вопросов, в том числе почему молодая, но уже сделавшая себе имя электростальская команда оказалась невыездной.В последующих двух сезонах "Химик" повторил успех, выиграв два подряд первенства РСФСР. А в 1952 году электростальцы вошли в высший эшелон советского хоккея и в течение 12 сезонов под разными названиями играли среди лучших команд СССР. Хоккеисты при этом числились работниками Машиностроительного завода.Тем не менее меры по охране государственной тайны не ограничивали развитие спорта в советской атомной отрасли — даже в пределах секретных закрытых городов, не отмеченных на карте. В 1959 году был создан отраслевой Центральный совет физкультуры и спорта (ЦС ФиС)— по сути отдельное государственное спортивное общество. Спортсмены и физкультурники с предприятий атомной промышленности принимали участие не только в первенствах ЦС ФиС, но и в областных, краевых и республиканских турнирах.

https://ria.ru/20210521/sakharov-1733333557.html

https://ria.ru/20210419/rosatom-1729015120.html

россия

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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ссср, общество