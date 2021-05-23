https://ria.ru/20210523/gospodderzhka-1733512915.html

Утверждены правила поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта

Утверждены правила поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 23.05.2021

Утверждены правила поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T10:41

2021-05-23T10:41

2021-05-23T10:41

россия

михаил мишустин

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта, сообщается на сайте кабмина."Бизнес сможет получить господдержку при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики. Правила предоставления таких субсидий утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что деньги, которые будут распределяться по итогам конкурса, можно будет потратить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест. Подчеркивается, что размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 миллионов рублей. Всего на эти цели до 2024 года будет выделено 5,26 миллиардов рублей."Правительство планирует утвердить правила субсидирования мероприятий, в рамках которых школьники и студенты будут разрабатывать собственные проекты в сфере ИИ. Лучшие инициативы получат экспертную и менторскую поддержку, которая в том числе позволит командам подготовить свои проекты к выводу на рынок", - добавляется в сообщении.Кроме того, документом предусматривается финансирование услуг по профильному дополнительному образованию - тысячи россиян смогут получить сертификаты на прохождение программ по ИИ. На эту меру поддержки до 2024 года выделят 1,23 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201204/kodeks-1587696526.html

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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика