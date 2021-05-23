https://ria.ru/20210523/evrovidenii-1733495151.html
Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении - РИА Новости, 23.05.2021
Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
Россия по итогам голосования жюри на "Евровидении" отдала 12 баллов Молдавии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T01:30
2021-05-23T01:30
2021-05-23T02:08
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РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая - РИА Новости. Россия по итогам голосования жюри на "Евровидении" отдала 12 баллов Молдавии, передает корреспондент РИА Новости."Наши 12 баллов российского профессионального жюри уходят Молдавии", - объявила результаты певица Полина Гагарина.Молдавию в этом году представляет Наталья Гордиенко с песней Sugar, продюсирует ее Филипп Киркоров.Результаты "Евровидения" будут складываться из зрительского голосования и мнения компетентного жюри от каждой страны.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступила на нем с песней Russian Woman.
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