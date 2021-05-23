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"Да здравствует музыка": как прошел финал Евровидения-2021
"Да здравствует музыка": как прошел финал Евровидения-2021 - РИА Новости, 23.05.2021
"Да здравствует музыка": как прошел финал Евровидения-2021
РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T19:06
2021-05-23T19:23
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евровидение-2021, евровидение, в мире, фото, фото

"Да здравствует музыка": как прошел финал Евровидения-2021

19:06 23.05.2021 (обновлено: 19:23 23.05.2021)
 
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© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Накануне в Роттердаме прошел финал Евровидения-2021.

Итальянская группа Maneskin, победившая в конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме
1 из 15

Накануне в Роттердаме прошел финал Евровидения-2021.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© AP Photo / Peter Dejong

Победителем конкурса стала итальянская группа Måneskin с песней "Zittii E Buoni".

Группа Maneskin (Италия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
2 из 15

Победителем конкурса стала итальянская группа Måneskin с песней "Zittii E Buoni".

© AP Photo / Peter Dejong
© AP Photo / Peter Dejong

Второе место завоевала французская певица Барбара Прави.

Певица Барбара Прави (Франция) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
3 из 15

Второе место завоевала французская певица Барбара Прави.

© AP Photo / Peter Dejong
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Российская представительница Манижа с песней "Russian woman" заняла девятое место.

Певица Манижа (Россия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
4 из 15

Российская представительница Манижа с песней "Russian woman" заняла девятое место.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Артистка выступила в огромном платье, символизирующем многовековые устои, которые не дают женщине освободиться.

Певица Манижа (Россия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
5 из 15

Артистка выступила в огромном платье, символизирующем многовековые устои, которые не дают женщине освободиться.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал!" — сказала Манижа журналистам.

Журналисты в пресс-центре во время выступления певицы Манижи (Россия) в финале конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме
6 из 15

"Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал!" — сказала Манижа журналистам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Конкурс проводился в юбилейный — 65-й раз (на фото: мальтийская певица Дестини Чукуньере).

Певица Дестини Чукуньере (Мальта) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
7 из 15

Конкурс проводился в юбилейный — 65-й раз (на фото: мальтийская певица Дестини Чукуньере).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© AP Photo / Peter Dejong

В состязании приняли участие исполнители из 39 государств, в финал прошли 26 стран (на фото: представительница Кипра Элена Цагрину).

Певица Элена Цагрину (Кипр) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
8 из 15

В состязании приняли участие исполнители из 39 государств, в финал прошли 26 стран (на фото: представительница Кипра Элена Цагрину).

© AP Photo / Peter Dejong
© AFP 2021 / Kenzo Tribouillard

Выступления проходят в прямом эфире с обязательным использованием "живого" пения (на фото: израильская артистка Эден Алене).

Певица Эден Алене (Израиль) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
9 из 15

Выступления проходят в прямом эфире с обязательным использованием "живого" пения (на фото: израильская артистка Эден Алене).

© AFP 2021 / Kenzo Tribouillard
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Исключением стала исландская группа, чей номер показали в записи из-за COVID-19 у члена делегации.

Группа Dai & Gagnamagni (Исландия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
10 из 15

Исключением стала исландская группа, чей номер показали в записи из-за COVID-19 у члена делегации.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Голосование поделено на две части: свой выбор делают как профессиональное жюри, так и телезрители (на фото: греческая певица Стефания).

Певица Стефания (Греция) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
11 из 15

Голосование поделено на две части: свой выбор делают как профессиональное жюри, так и телезрители (на фото: греческая певица Стефания).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Победителем признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков (на фото: артистка из Молдавии Наталья Гордиенко).

Певица Наталья Гордиенко (Молдавия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
12 из 15

Победителем признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков (на фото: артистка из Молдавии Наталья Гордиенко).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© AP Photo / Peter Dejong

В 2022 году Италия примет Евровидение на правах победителя конкурса (на фото: представительница Азербайджана Самира Эфенди).

Певица Самира Эфенди (Азербайджан) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
13 из 15

В 2022 году Италия примет Евровидение на правах победителя конкурса (на фото: представительница Азербайджана Самира Эфенди).

© AP Photo / Peter Dejong
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Для Италии этот успех стал третьим в истории (на фото: норвежский исполнитель TIX).

Певец TIX (Норвегия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
14 из 15

Для Италии этот успех стал третьим в истории (на фото: норвежский исполнитель TIX).

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Предыдущая победа была одержана легендарным певцом Тото Кутуньо в 1990 году (на фото: немецкий артист Йендрик Зигварт).

Певец Jendrik Sigwart (Германия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
15 из 15

Предыдущая победа была одержана легендарным певцом Тото Кутуньо в 1990 году (на фото: немецкий артист Йендрик Зигварт).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
 
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