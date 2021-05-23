https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733543465.html

Победители Евровидения опровергли слухи об употреблении наркотиков

Победители Евровидения опровергли слухи об употреблении наркотиков - РИА Новости, 23.05.2021

Победители Евровидения опровергли слухи об употреблении наркотиков

Победители "Евровидения" - итальянская рок-группа Måneskin - опровергли слухи об употреблении наркотиков, солист Давид Дамиано пройдёт добровольный тест,... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T17:21

2021-05-23T17:21

2021-05-23T17:21

евровидение — 2021

культура

ebu

европейский вещательный союз

италия

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РОТТЕРДАМ, 23 мая - РИА Новости. Победители "Евровидения" - итальянская рок-группа Måneskin - опровергли слухи об употреблении наркотиков, солист Давид Дамиано пройдёт добровольный тест, готовится в официальном заявлении Европейского вещательного союза.По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку,​ заняв​ 9 место."Нам известно о слухах по поводу видео с участием победителей музыкального конкурса "Евровидение", которое появилось вчера вечером из "зеленой комнаты" (место, где находится группа в период проведения конкурса - ред.). Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, а вокалист пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой", - говорится в заявлении EBU.Группа, как следует из заявления, попросила о проведении тестирования ещё вчера вечером, но организовать его оперативно не было возможности."Группа, их руководство и глава делегации сообщили нам, что в "зеленой комнате" не было наркотиков, и объяснили, что на их столе было разбито стекло. EBU может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте. Мы все еще внимательно изучаем отснятый материал и своевременно предоставим дополнительную информацию", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733540116.html

https://ria.ru/20210523/pozor-1733536245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, ebu, европейский вещательный союз , италия