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Евровидение 2020 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733543465.html
Победители Евровидения опровергли слухи об употреблении наркотиков
Победители Евровидения опровергли слухи об употреблении наркотиков - РИА Новости, 23.05.2021
Победители Евровидения опровергли слухи об употреблении наркотиков
Победители "Евровидения" - итальянская рок-группа Måneskin - опровергли слухи об употреблении наркотиков, солист Давид Дамиано пройдёт добровольный тест,... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T17:21
2021-05-23T17:21
евровидение — 2021
культура
ebu
европейский вещательный союз
италия
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РОТТЕРДАМ, 23 мая - РИА Новости. Победители "Евровидения" - итальянская рок-группа Måneskin - опровергли слухи об употреблении наркотиков, солист Давид Дамиано пройдёт добровольный тест, готовится в официальном заявлении Европейского вещательного союза.По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку,​ заняв​ 9 место."Нам известно о слухах по поводу видео с участием победителей музыкального конкурса "Евровидение", которое появилось вчера вечером из "зеленой комнаты" (место, где находится группа в период проведения конкурса - ред.). Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, а вокалист пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой", - говорится в заявлении EBU.Группа, как следует из заявления, попросила о проведении тестирования ещё вчера вечером, но организовать его оперативно не было возможности."Группа, их руководство и глава делегации сообщили нам, что в "зеленой комнате" не было наркотиков, и объяснили, что на их столе было разбито стекло. EBU может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте. Мы все еще внимательно изучаем отснятый материал и своевременно предоставим дополнительную информацию", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733540116.html
https://ria.ru/20210523/pozor-1733536245.html
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культура, ebu, европейский вещательный союз , италия

Победители Евровидения опровергли слухи об употреблении наркотиков

17:21 23.05.2021
 
© AP Photo / Peter DejongГруппа Maneskin (Италия) выступает в финале песенного конкурса "Евровидение-2021"
Группа Maneskin (Италия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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РОТТЕРДАМ, 23 мая - РИА Новости. Победители "Евровидения" - итальянская рок-группа Måneskin - опровергли слухи об употреблении наркотиков, солист Давид Дамиано пройдёт добровольный тест, готовится в официальном заявлении Европейского вещательного союза.
По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку,​ заняв​ 9 место.
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"Нам известно о слухах по поводу видео с участием победителей музыкального конкурса "Евровидение", которое появилось вчера вечером из "зеленой комнаты" (место, где находится группа в период проведения конкурса - ред.). Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, а вокалист пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой", - говорится в заявлении EBU.
Группа, как следует из заявления, попросила о проведении тестирования ещё вчера вечером, но организовать его оперативно не было возможности.
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"Группа, их руководство и глава делегации сообщили нам, что в "зеленой комнате" не было наркотиков, и объяснили, что на их столе было разбито стекло. EBU может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте. Мы все еще внимательно изучаем отснятый материал и своевременно предоставим дополнительную информацию", - отмечается в заявлении.
 
Евровидение — 2021КультураEBUЕвропейский вещательный союзИталия
 
 
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