Победители Евровидения опровергли слухи об употреблении наркотиков
© AP Photo / Peter DejongГруппа Maneskin (Италия) выступает в финале песенного конкурса "Евровидение-2021"
© AP Photo / Peter Dejong
РОТТЕРДАМ, 23 мая - РИА Новости. Победители "Евровидения" - итальянская рок-группа Måneskin - опровергли слухи об употреблении наркотиков, солист Давид Дамиано пройдёт добровольный тест, готовится в официальном заявлении Европейского вещательного союза.
По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку, заняв 9 место.
"Нам известно о слухах по поводу видео с участием победителей музыкального конкурса "Евровидение", которое появилось вчера вечером из "зеленой комнаты" (место, где находится группа в период проведения конкурса - ред.). Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, а вокалист пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой", - говорится в заявлении EBU.
Группа, как следует из заявления, попросила о проведении тестирования ещё вчера вечером, но организовать его оперативно не было возможности.
"Группа, их руководство и глава делегации сообщили нам, что в "зеленой комнате" не было наркотиков, и объяснили, что на их столе было разбито стекло. EBU может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте. Мы все еще внимательно изучаем отснятый материал и своевременно предоставим дополнительную информацию", - отмечается в заявлении.