"Все закономерно". Рудковская оценила результаты Евровидения
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа перед репетицией финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021"
РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая — РИА Новости. Телеведущая и продюсер Яна Рудковская в разговоре с РИА Новости назвала победу итальянской рок-группы Maneskin на Евровидении закономерной, а девятое место Манижи — результатом ошибочного решения выступить на европейском конкурсе с "русской песней".
По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия. Манижа с композицией Russian Woman вошла в десятку, заняв девятое место.
"Все закономерно. Я изначально говорила, что не может быть чудес на свете. И заведомо рисковать и ехать с русской песней — это, на мой взгляд, была ошибка. Мы же едем на европейский конкурс. Мы на своем внутреннем конкурсе можем петь хоть на каком языке. Но приезжать в Европу и петь на русском языке — это большой риск", — сказала Рудковская, чей подопечный Дима Билан победил на "Евровидении" в 2008 году.
При этом телеведущая отметила, что к Маниже у нее вопросов нет - певица, по ее словам, выступила прекрасно. "Она очень классная артистка, у нее потрясающая энергетика. Но я изначально была не согласна с песней… Изначально Италия была у меня в фаворитах. Прошло 15 лет после Lordi (победители Евровидения от Финляндии — ред.), было понятно, что этот тренд назревает, каждый год рок-группы находятся в десятке. Люди скучают по этому", — отметила Рудковская.
Она также обратила внимание, что Италия понравилась и российскому зрителю, отдавшему 10 баллов именно этой группе. "Как они могут не понравиться? Они стильные, модные, свежие. Для меня они очень похожи на (российскую группу) Little Big. Если бы в прошлом году поехали Little Big, мы бы были впереди планеты всей. Так что здесь все закономерно. Сказалась нехватка Армении по голосам, нехватка Белоруссии. Надо было все это просчитать и не делать такой ошибки", — добавила телеведущая.
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская готова вернуться к поддержке российского представителя на Евровидении, если это вновь будет Дима Билан, также сообщила Рудковская в разговоре с РИА Новости, отметив, что не видит другого потенциального победителя из отечественных исполнителей.
"Я пока кроме Димы Билана не вижу никого, кто может еще раз покорить Евровидение. Потому что чудес на свете не бывает. Когда говорят про Евровидение, вспоминается Димино выступление. Два раза Сережа Лазарев. Полина Гагарина. Согласитесь, что это было модно, красиво, это был высочайший уровень", — рассказала Рудковская.
Она также отметила, что целью российского исполнителя на этом конкурсе должно быть желание понравиться европейской, а не родной аудитории.
"Если Дима захочет поехать еще в третий раз, я, конечно, его поддержу", — добавила Рудковская.