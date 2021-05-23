https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733524219.html

"Все закономерно". Рудковская оценила результаты Евровидения

"Все закономерно". Рудковская оценила результаты Евровидения - РИА Новости, 23.05.2021

"Все закономерно". Рудковская оценила результаты Евровидения

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская в разговоре с РИА Новости назвала победу итальянской рок-группы Maneskin на Евровидении закономерной, а девятое место... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T13:17

2021-05-23T13:17

2021-05-23T13:17

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

культура

яна рудковская

италия

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РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая — РИА Новости. Телеведущая и продюсер Яна Рудковская в разговоре с РИА Новости назвала победу итальянской рок-группы Maneskin на Евровидении закономерной, а девятое место Манижи — результатом ошибочного решения выступить на европейском конкурсе с "русской песней".По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия. Манижа с композицией Russian Woman вошла в десятку, заняв девятое место.При этом телеведущая отметила, что к Маниже у нее вопросов нет - певица, по ее словам, выступила прекрасно. "Она очень классная артистка, у нее потрясающая энергетика. Но я изначально была не согласна с песней… Изначально Италия была у меня в фаворитах. Прошло 15 лет после Lordi (победители Евровидения от Финляндии — ред.), было понятно, что этот тренд назревает, каждый год рок-группы находятся в десятке. Люди скучают по этому", — отметила Рудковская.Она также обратила внимание, что Италия понравилась и российскому зрителю, отдавшему 10 баллов именно этой группе. "Как они могут не понравиться? Они стильные, модные, свежие. Для меня они очень похожи на (российскую группу) Little Big. Если бы в прошлом году поехали Little Big, мы бы были впереди планеты всей. Так что здесь все закономерно. Сказалась нехватка Армении по голосам, нехватка Белоруссии. Надо было все это просчитать и не делать такой ошибки", — добавила телеведущая.Телеведущая и продюсер Яна Рудковская готова вернуться к поддержке российского представителя на Евровидении, если это вновь будет Дима Билан, также сообщила Рудковская в разговоре с РИА Новости, отметив, что не видит другого потенциального победителя из отечественных исполнителей.Она также отметила, что целью российского исполнителя на этом конкурсе должно быть желание понравиться европейской, а не родной аудитории."Если Дима захочет поехать еще в третий раз, я, конечно, его поддержу", — добавила Рудковская.

https://ria.ru/20210523/kats-1733523871.html

https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733505777.html

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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, культура, яна рудковская, италия