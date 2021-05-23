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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733511392.html
Пригожин оценил результаты Евровидения
Пригожин оценил результаты Евровидения - РИА Новости, 23.05.2021
Пригожин оценил результаты Евровидения
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в разговоре с РИА Новости результаты музыкального конкурса "Евровидение", назвал победу Италии... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T10:25
2021-05-23T10:25
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
культура
шоу-бизнес
иосиф пригожин
италия
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РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая - РИА Новости. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в разговоре с РИА Новости результаты музыкального конкурса "Евровидение", назвал победу Италии заслуженной, а девятое место Манижи - результатом того, что ее "музыкальный материал остался недопонятым".По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку,​ заняв​ девятое место.Свою задачу, по словам продюсера, исполнительница выполнила на 100%."Но музыкальный материал не поставил под сомнение в том числе мои вкусовые пристрастия. Кстати, очень неплохая песня была у итальянцев. Они выглядели нормально, заслуженно получили первое место", - добавил Пригожин.
https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733505777.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, культура, шоу-бизнес, иосиф пригожин, италия

Пригожин оценил результаты Евровидения

10:25 23.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021"
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая - РИА Новости. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в разговоре с РИА Новости результаты музыкального конкурса "Евровидение", назвал победу Италии заслуженной, а девятое место Манижи - результатом того, что ее "музыкальный материал остался недопонятым".
По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку,​ заняв​ девятое место.
"Все в один голос делали ставку на Францию или Италию. Собственно говоря, практически все говорили, что будет Италия первая.... Но стало понятно, что все-таки не до конца всем понятен не то что русский язык, а музыкальный материал Манижи", - сказал Пригожин.
Свою задачу, по словам продюсера, исполнительница выполнила на 100%.
"Но музыкальный материал не поставил под сомнение в том числе мои вкусовые пристрастия. Кстати, очень неплохая песня была у итальянцев. Они выглядели нормально, заслуженно получили первое место", - добавил Пригожин.
Евровидение-21 - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
08:53
Роковая ночь для "Русской женщины": в Роттердаме прошел финал Евровидения
 
КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021КультураШоу-бизнесИосиф ПригожинИталия
 
 
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