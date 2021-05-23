https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733511392.html

Пригожин оценил результаты Евровидения

Пригожин оценил результаты Евровидения - РИА Новости, 23.05.2021

Пригожин оценил результаты Евровидения

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в разговоре с РИА Новости результаты музыкального конкурса "Евровидение", назвал победу Италии... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T10:25

2021-05-23T10:25

2021-05-23T10:25

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

культура

шоу-бизнес

иосиф пригожин

италия

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РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая - РИА Новости. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в разговоре с РИА Новости результаты музыкального конкурса "Евровидение", назвал победу Италии заслуженной, а девятое место Манижи - результатом того, что ее "музыкальный материал остался недопонятым".По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку,​ заняв​ девятое место.Свою задачу, по словам продюсера, исполнительница выполнила на 100%."Но музыкальный материал не поставил под сомнение в том числе мои вкусовые пристрастия. Кстати, очень неплохая песня была у итальянцев. Они выглядели нормально, заслуженно получили первое место", - добавил Пригожин.

https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733505777.html

италия

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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, культура, шоу-бизнес, иосиф пригожин, италия