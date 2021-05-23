Пригожин оценил результаты Евровидения
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021"
РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая - РИА Новости. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в разговоре с РИА Новости результаты музыкального конкурса "Евровидение", назвал победу Италии заслуженной, а девятое место Манижи - результатом того, что ее "музыкальный материал остался недопонятым".
По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку, заняв девятое место.
"Все в один голос делали ставку на Францию или Италию. Собственно говоря, практически все говорили, что будет Италия первая.... Но стало понятно, что все-таки не до конца всем понятен не то что русский язык, а музыкальный материал Манижи", - сказал Пригожин.
Свою задачу, по словам продюсера, исполнительница выполнила на 100%.
"Но музыкальный материал не поставил под сомнение в том числе мои вкусовые пристрастия. Кстати, очень неплохая песня была у итальянцев. Они выглядели нормально, заслуженно получили первое место", - добавил Пригожин.