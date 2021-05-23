https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733505777.html

Роковая ночь для "Русской женщины": в Роттердаме прошел финал Евровидения

Роковая ночь для "Русской женщины": в Роттердаме прошел финал Евровидения - РИА Новости, 23.05.2021

Роковая ночь для "Русской женщины": в Роттердаме прошел финал Евровидения

В нидерландском Роттердаме вчера вечером прошла традиционная, уже 65-я по счету, "вальпургиева ночь" в мире популярной музыки — финал конкурса Евровидение-2021. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T08:53

2021-05-23T08:53

2021-05-23T10:48

maneskin (итальянская рок-группа)

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

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В нидерландском Роттердаме вчера вечером прошла традиционная, уже 65-я по счету, "вальпургиева ночь" в мире популярной музыки — финал конкурса Евровидение-2021.Разудалый евро-шабаш, дискотека падших ангелов, парад гендерно размытых персонажей в ярких нарядах, фольклорно-шаманские перформансы, феминистские вокально-танцевальные декларирования, немытые псевдорокерские безумства и девичьи соблазнительные пляски — если ваша вечеринка в 2021 году не похожа на эту, можете на нее никого даже не приглашать.И как же символично, что Гранд-финал Евровидения начался с выступления артистки из Кипра Элена Цагрину, которая открывала решающую часть конкурса песней под названием "Дьявол".Булгаковская Маргарита пришла на "бал Сатаны" и дала старт главной музыкальной европейской ночи года:Трудности переводаСразу после "дьявольского" номера киприотки на сцене арены Rotterdam Ahoy в клубах красного инфернального дыма появилась еще одна "Маргарита" — албанка Анжела Перистери с песней "Карма":Певица из Албании, как и ее киприотская коллега, для своего перформанса выбрала схожее серебристое платье, которое на этом Евровидении стало чем-то вроде дресс-кода для певиц: многие артистки оказались приблизительно в одинаковых нарядах, создав странное ощущение клонирования конкурсанток.Еще более забавным для большинства телезрителей оказалось звучание некоторых текстов песен, исполняемых артистами на своем родном языке.Доходило до смешного: у той же албанки в припеве песни русскоязычной аудитории отчетливо слышалось "до дрищ куя", у сербок было что-то наподобие "сам сам сам, а мне в лом лом лом", у испанца "елки настругали", у француженки "пузуля вуаля", у швейцарца "тюль в универ", да и у нашей Манижи в ее протяжном "молятся" многие расслышали "моль отца". Россиянка, к слову, выступала в финале Евровидения-2021 под пятым номером:Наша артистка, как и в полуфинале, выглядела достойно, энергично и эмоционально. Все, что было задумано, — получилось, а это самое главное. Эффектный выход Манижи из огромной куклы-грелки для чайника смотрелся свежо и оригинально, а женский видеохор придал выступлению нотки духоподъемного социального пафоса:В целом номер Манижи "Русская женщина" на фоне остальных конкурсантов смотрелся довольно любопытно. Постоянная смена настроения песни (как метафора типичной черты женского характера), рваный ритм, очевидная радио-неформатность, феминизм и борьба за равноправие, перетекание русского текста в английский и обратно, рэп, молитва и фольклорные вставки — все эти элементы сложились в многослойное необычное представление, в котором главную роль исполняет "бой-баба", сильная и независимая женщина, которая не то чтобы поет, а скорее зовет за собой всех "униженных и оскорбленных" сестер принять участие в борьбе за достойное место в этом несправедливом мире. Непривычный для России феминистский манифест на сцене Роттердама в исполнении Манижи получился мощным и драйвовым. И на вопрос "Кто подаст мне руку, девочки?" — теперь ответ один: "Миллионы!".А вот сколько в результате набралось последовательниц идей Манижи среди жюри Евровидения и голосовавших за конкурсантов телезрителей, готовых "Встать и пойти!", — об этом чуть позже.Клуб волосатых и необузданныхПосле Манижи на сцену вышла одна из главных претенденток на победу — артистка из крохотной Мальты.Хотя саму Дестини Чукурьере назвать крохотной язык не поворачивается — тут у нас настоящий бодипозитив, знойная женщина — мечта поэта, певица плюс-сайз, исполнительница размером с куклу-грелку, из которой выпрыгивала тремя минутами ранее Манижа:Поддержать girl power — настроение на Евровидении-2021, которое задали Манижа и пышка-мальтийка, вышла троица роскошных девушек из Сербии. Балканская "Виагра" выдала суперэнергичное выступление: девушки по-настоящему зажгли на сцене Роттердама. Губы, волосы, ноги, глаза, бедра, шикарные фигуры — все это огромными горячими порциями обрушилось на уснувших после выступления Португалии телезрителей, и казалось, что еще немного и сербки запоют про три реки и попытку номер пять:Градус чувственного напряжения на Евровидении, поднятого страстными девушками из Сербии, с большим успехом понизила практически до нуля группа из Исландии с песней 10 Years.Молодые люди, похожие на студентов-ботаников, в одинаковых кофтах с изображенными на них мультяшными автопортретами, выглядели и танцевали так, как будто они участвуют в предварительном отборе на "Голосящем КиВиНе", прекрасно понимая, что дальше 1/64 они не пройдут:После "диких и необузданных" танцев в исполнении исландцев (которые, как выяснится чуть позже, очень даже приглянулись европейским зрителям) выступлением яркой блондинки Натальи Гордиенко из Молдавии на Евровидении продолжилось дефиле серебристых платьев:Наталью в Роттердаме сопровождал большой любитель евротреша господин Киркоров, и видимо весь бюджет, который выделила Молдавия на свою исполнительницу, ушел на гонорар Филиппу Бедросовичу. Иначе как можно объяснить тот факт, что номер для Евровидения на песню Sugar получился у Гончаренко весьма скромным, без каких-либо технических наворотов и вау-эффектов. Вечеринка на дне рождения Киркорова, которая недавно шумно отгремела в его роскошном подмосковном особняке, и то смотрелась намного масштабнее и дороже.Вслед за девичьими гламурными плясками на сцене Роттердама наступила пора псевдорокерского угара.Под 16-м номером выступили финны из группы Blind Channel с песней Dark Side:При виде таких музыкантов, размахивающих немытыми волосами и расплескивающих пиво на мягкие кожаные диваны зоны, где разместились все участники конкурса и старательно позиционирующие себя как андеграунд и некая альтернатива происходящему на Евровидении, всегда хочется спросить: "А что вы вообще здесь забыли?!"Это как если бы все тот же Филипп Киркоров решил выступить на фестивале байкеров с программой "Лучшее, любимое и только для вас" — легкое ощущение лицемерия, неуместного розыгрыша и глупого прикола обеспечено.Но нужно отдать должное горячим финским парням: отыграли они на одном дыхании, как будто это и не рейтинговый европейский конкурс на многомиллионную аудиторию, а обычный концерт в рок-клубе на окраине Хельсинки с липким от алкоголя танцполом.Тему жесткого мужского рока на празднике блесток, перьев и высоких каблуков продолжили итальянцы Måneskin, которые, между прочим, с первых дней конкурса являлись главными фаворитами у букмекеров:Итальянцы, в отличие от финнов, не стали особо заигрывать с противопоставлением себя массовой культуре и выглядели в чем-то даже гламурно и модно, а изящные серьги солиста вполне могла бы носить одна из солисток сербской "Виагры".После Италии выступили артисты из Швеции и Сан-Марино — и конкурсная часть Евровидения-2021 под зажигательные танцевальные диско-треки подошла в концу. Впереди всех ждало нервное, но очень увлекательное голосование, по итогам которого и был назван победитель конкурса в этом году.И 12 баллов получает...Голосование на Евровидении — это отдельное шоу, в котором, как уже давно известно, больше политики и геополитики, нежели объективных музыкальных оценок и профессиональных экспертиз.Жюри из Греции и Кипра традиционно обменялись 12 баллами, Россия и Украина зеркально друг друга проигнорировали, при этом Украина дала 12 баллов Италии, а Россия, не особо стесняясь, — Молдове и Филиппу Киркорову:После голосования жюри лидерство неожиданно захватил юный швейцарец, тот самый, который пел в широких батиных штанах про "тюль в универе", — он набрал 267 баллов.Следом за ним вплотную шла Франция (248), Мальта (208) и Италия (206). Манижа тоже, кстати, неплохо стартовала: наша исполнительница после подсчета голосов жюри европейских стран стала восьмой, набрав 104 балла (максимальные 12 баллов россиянке, правда, дал лишь Азербайджан).На последнем месте оказалась Великобритания: у нее ноль баллов. И столько же — ноль баллов ей в итоге досталось и от зрителей. Конечно, это был полный провал, но уже довольно предсказуемый: британцы никогда особо на Евровидении не выкладываются, за что и получают такие низкие оценки. Но в этот раз вышло совсем жестко. Хоть англичанин Джеймс Ньюмен всеми силами и старался не показывать своего разочарования, весело размахивая бутылкой пива перед телекамерой, меломанам с Туманного Альбиона можно было только искренне посочувствовать. Удивительно, но шедшая на третьем месте Мальта тоже оказалась обделенной зрительским вниманием: "крошка" получила на втором этапе голосования всего лишь 47 баллов, и в итоге опустилась на седьмое место.Внушительные 318 баллов от зрителей получили глэм-рокеры из Италии. Они и захватили лидерство, которое так и не смогли у них отнять ни утонченная француженка, ни швейцарский певец — Италия уверенно победила на Евровидении-2021:"Русская женщина" Манижа по итогам роковой ночи оказалась на вполне достойном, при такой жесткой конкуренции (вспомните Британию с ее двумя "баранками") девятом месте, учитывая не самую простую для среднего европейского слушателя песню на русском языке. Евровидение-2021 однозначно удалось. Технический размах, шикарная сценография и телезаставки оказались безупречным фоном для множества отличных песен и ярких номеров. Победа Италии стала логичным завершением масштабного шоу: итальянцы звучали мощно, выглядели на сцене уверенно, нагло и вызывающе раскрепощенно — их обтягивающие кожаные костюмы с трудом балансировали на грани приличия: Прекрасная половина человечества составила достойную конкуренцию парням — лучшая из них совсем немного проиграла победителям: француженка Барбара Прави стала второй, набрав 499 баллов. По большому счету, она и должна была победить. Барбара смотрелась очень изящно и трогательно со своим минималистичным эмоциональным номером, практически отдав ему всю свою душу, совсем как Маргарита в великом булгаковском романе.

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Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

maneskin (итальянская рок-группа), manizha (манижа сангин), евровидение-2021, шоу-бизнес, евровидение, авторы, мнение - авторы