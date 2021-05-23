https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733502697.html

"Неожиданный результат": победу на Евровидении одержали итальянцы

"Неожиданный результат": победу на Евровидении одержали итальянцы - РИА Новости, 23.05.2021

"Неожиданный результат": победу на Евровидении одержали итальянцы

Победителем музыкального конкурса Евровидение-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni, представительница России Манижа заняла девятое... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T07:34

2021-05-23T07:34

2021-05-23T08:49

евровидение — 2021

maneskin (итальянская рок-группа)

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

россия

италия

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Победителем музыкального конкурса Евровидение-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni, представительница России Манижа заняла девятое место.По итогам голосования зрителей и жюри итальянцы получили в сумме 524 балла, опередив на 25 баллов ближайшего преследователя — Францию.В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье золото. Неожиданный результатСами итальянские артисты признались, что результаты голосования оказались для них неожиданными."Это невероятно, мы не ожидали этого, и мы очень счастливы!" — сказала на пресс-конференции бас-гитаристка Виктория Де Анжелис. Музыканты поблагодарили поклонников и зрителей, отдавших за них голоса, и сообщили, что до конца года выпустят новый альбом, а на декабрь запланировали тур.В состав Måneskin входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. В ноябре 2017 года музыканты выпустили дебютный сингл Chosen. С песней Zitti E Buoni они уже победили в этом году на музыкальном фестивале "Сан-Ремо".Результат МанижиМанижа, представлявшая Россию с песней Russian Woman, выступала в финале под пятым номером. Всего она набрала 204 балла: 100 от зрителей и 104 от жюри. Причем из жюри максимальные 12 России присудил только Азербайджан. Сама Манижа заявила, что довольна собой."Для меня самое главное было — это сделать все на сто процентов на сцене. И я собой горжусь. Мне очень было важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, я и до Евровидения о них говорила, потому что вы самые прекрасные", — сказала она в эфире Первого канала.Певица поблагодарила проголосовавших за нее зрителей. "Я сделала все для того, чтобы русский язык прозвучал в 39 странах одновременно! Мы показали, что наша страна — разная, многонациональная, но мы вместе! Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал! Я правда чувствовала эту поддержку в непростое, но такое важное для нашей команды время!" — сказала артистка."Открыла всем новый мир"Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак поблагодарил Манижу за выступление и отметил, что она "открыла всем новый мир".По его словам, другие страны показали, что у них самые масштабные авторы, самые масштабные продюсеры, что у них деньги. "А ты показала, что у нас в России — у нас душа", — сказал певец.Выступление Манижи вызвало бурный отклик и у зрителей — как русскоязычных, так и иностранцев."Потрясающая песня, исполнение и послание!!! Россия, ты должна ею гордиться! Привет из Польши", — написал в комментариях на YouTube пользователь под ником Mestosław."Боже, у меня каждый раз мурашки от припева. Песня и исполнение просто вау", — призналась Marie. "Отличная песня. С уважением из Румынии", — добавил ItsValy.Международный конкурс Евровидение проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

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https://ria.ru/20210518/uchastniki-1732680732.html

https://ria.ru/20210311/skandaly-1600850254.html

https://ria.ru/20210523/evrovidenii-1733495151.html

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италия

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maneskin (итальянская рок-группа), manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, италия