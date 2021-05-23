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Чернышенко оценил перспективы экотуризма в России
Чернышенко оценил перспективы экотуризма в России - РИА Новости, 23.05.2021
Чернышенко оценил перспективы экотуризма в России
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия имеет потенциал, чтобы стать страной-лидером в направлении экологического туризма. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T08:40
2021-05-23T08:40
2021-05-23T08:40
туризм
россия
дмитрий чернышенко
туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия имеет потенциал, чтобы стать страной-лидером в направлении экологического туризма.Вице-премьер добавил, что в России около 12 тысяч территорий, которые имеют статус охраняемых. Они занимают почти 12% площади страны."Это одно из самых чувствительных направлений, когда необходимо сохранить баланс между сохранением природы, экологии и организацией доступного туризма. Прежде всего, конечно, для местных жителей, но и, конечно, для гостей, которые мечтают попасть в эти места", - добавил Чернышенко.Правительственная делегация, которая сейчас находится на Камчатке с рабочей поездкой, оценила существующую на полуострове инфраструктуру и потенциал роста турпотока. В субботу участники рабочей группы осмотрели Долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский и другие.
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россия, дмитрий чернышенко, туризм
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
заявил, что Россия
имеет потенциал, чтобы стать страной-лидером в направлении экологического туризма.
"В России - самая большая в мире площадь особо охраняемых природных территорий, и, конечно, она имеет огромный потенциал для развития экотуризма с тем, чтобы стать страной-лидером в этом направлении", - сказал Дмитрий Чернышенко, открывая совещание, посвященное развитию туристического потенциала Камчатского края.
Вице-премьер добавил, что в России около 12 тысяч территорий, которые имеют статус охраняемых. Они занимают почти 12% площади страны.
"Это одно из самых чувствительных направлений, когда необходимо сохранить баланс между сохранением природы, экологии и организацией доступного туризма. Прежде всего, конечно, для местных жителей, но и, конечно, для гостей, которые мечтают попасть в эти места", - добавил Чернышенко.
Правительственная делегация, которая сейчас находится на Камчатке с рабочей поездкой, оценила существующую на полуострове инфраструктуру и потенциал роста турпотока. В субботу участники рабочей группы осмотрели Долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский и другие.