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Туризм
https://ria.ru/20210523/ekoturizm-1733504998.html
Чернышенко оценил перспективы экотуризма в России
Чернышенко оценил перспективы экотуризма в России - РИА Новости, 23.05.2021
Чернышенко оценил перспективы экотуризма в России
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия имеет потенциал, чтобы стать страной-лидером в направлении экологического туризма. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T08:40
2021-05-23T08:40
туризм
россия
дмитрий чернышенко
туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия имеет потенциал, чтобы стать страной-лидером в направлении экологического туризма.Вице-премьер добавил, что в России около 12 тысяч территорий, которые имеют статус охраняемых. Они занимают почти 12% площади страны."Это одно из самых чувствительных направлений, когда необходимо сохранить баланс между сохранением природы, экологии и организацией доступного туризма. Прежде всего, конечно, для местных жителей, но и, конечно, для гостей, которые мечтают попасть в эти места", - добавил Чернышенко.Правительственная делегация, которая сейчас находится на Камчатке с рабочей поездкой, оценила существующую на полуострове инфраструктуру и потенциал роста турпотока. В субботу участники рабочей группы осмотрели Долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский и другие.
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россия, дмитрий чернышенко, туризм

Чернышенко оценил перспективы экотуризма в России

08:40 23.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТуристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров.
Туристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров. - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия имеет потенциал, чтобы стать страной-лидером в направлении экологического туризма.
"В России - самая большая в мире площадь особо охраняемых природных территорий, и, конечно, она имеет огромный потенциал для развития экотуризма с тем, чтобы стать страной-лидером в этом направлении", - сказал Дмитрий Чернышенко, открывая совещание, посвященное развитию туристического потенциала Камчатского края.
Вице-премьер добавил, что в России около 12 тысяч территорий, которые имеют статус охраняемых. Они занимают почти 12% площади страны.
"Это одно из самых чувствительных направлений, когда необходимо сохранить баланс между сохранением природы, экологии и организацией доступного туризма. Прежде всего, конечно, для местных жителей, но и, конечно, для гостей, которые мечтают попасть в эти места", - добавил Чернышенко.
Правительственная делегация, которая сейчас находится на Камчатке с рабочей поездкой, оценила существующую на полуострове инфраструктуру и потенциал роста турпотока. В субботу участники рабочей группы осмотрели Долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский и другие.
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