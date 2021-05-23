https://ria.ru/20210523/ekoturizm-1733504998.html

Чернышенко оценил перспективы экотуризма в России

Чернышенко оценил перспективы экотуризма в России - РИА Новости, 23.05.2021

Чернышенко оценил перспективы экотуризма в России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия имеет потенциал, чтобы стать страной-лидером в направлении экологического туризма. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T08:40

2021-05-23T08:40

2021-05-23T08:40

туризм

россия

дмитрий чернышенко

туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия имеет потенциал, чтобы стать страной-лидером в направлении экологического туризма.Вице-премьер добавил, что в России около 12 тысяч территорий, которые имеют статус охраняемых. Они занимают почти 12% площади страны."Это одно из самых чувствительных направлений, когда необходимо сохранить баланс между сохранением природы, экологии и организацией доступного туризма. Прежде всего, конечно, для местных жителей, но и, конечно, для гостей, которые мечтают попасть в эти места", - добавил Чернышенко.Правительственная делегация, которая сейчас находится на Камчатке с рабочей поездкой, оценила существующую на полуострове инфраструктуру и потенциал роста турпотока. В субботу участники рабочей группы осмотрели Долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский и другие.

https://ria.ru/20210521/plyazhi-1733347469.html

россия

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2021

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россия, дмитрий чернышенко, туризм