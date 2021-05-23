https://ria.ru/20210523/demarkatsiya-1733562430.html

В Крыму предложили Украине провести демаркацию границ

В Крыму предложили Украине провести демаркацию границ - РИА Новости, 23.05.2021

В Крыму предложили Украине провести демаркацию границ

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец предложил киевским властям начать налаживание приграничного сотрудничества с российским... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T20:09

2021-05-23T20:09

2021-05-23T20:09

россия

роман чегринец

владимир зеленский

дмитрий песков

республика крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец предложил киевским властям начать налаживание приграничного сотрудничества с российским полуостровом с проведения новой демаркации государственной границы, чтобы на украинских географических картах регион не обозначался как территория Украины.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Путин готов на встрече с Зеленским обсуждать Крым, если речь идет о приграничном сотрудничестве, но не принадлежность этого региона РФ. Он также заявил, что предстоит много еще поработать в плане организации встречи лидеров России и Украины."По-хорошему, любые беседы украинской стороне стоило бы начинать как минимум с проведения новой демаркации границ и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, где абсолютно ошибочно и безграмотно Крым указан в своей принадлежности как украинская территория", - сказал РИА Новости Чегринец.Кроме того, по его мнению, киевской стороне стоило бы задуматься об открытии консульства в Крыму, чтобы было куда обращаться украинским туристам.

https://ria.ru/20210523/ukraina-1733559127.html

россия

республика крым

севастополь

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россия, роман чегринец, владимир зеленский, дмитрий песков, республика крым, севастополь, оон, в мире