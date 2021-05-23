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В Крыму предложили Украине провести демаркацию границ
В Крыму предложили Украине провести демаркацию границ - РИА Новости, 23.05.2021
В Крыму предложили Украине провести демаркацию границ
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец предложил киевским властям начать налаживание приграничного сотрудничества с российским... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T20:09
2021-05-23T20:09
россия
роман чегринец
владимир зеленский
дмитрий песков
республика крым
севастополь
оон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец предложил киевским властям начать налаживание приграничного сотрудничества с российским полуостровом с проведения новой демаркации государственной границы, чтобы на украинских географических картах регион не обозначался как территория Украины.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Путин готов на встрече с Зеленским обсуждать Крым, если речь идет о приграничном сотрудничестве, но не принадлежность этого региона РФ. Он также заявил, что предстоит много еще поработать в плане организации встречи лидеров России и Украины."По-хорошему, любые беседы украинской стороне стоило бы начинать как минимум с проведения новой демаркации границ и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, где абсолютно ошибочно и безграмотно Крым указан в своей принадлежности как украинская территория", - сказал РИА Новости Чегринец.Кроме того, по его мнению, киевской стороне стоило бы задуматься об открытии консульства в Крыму, чтобы было куда обращаться украинским туристам.
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республика крым
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россия, роман чегринец, владимир зеленский, дмитрий песков, республика крым, севастополь, оон, в мире

В Крыму предложили Украине провести демаркацию границ

20:09 23.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец предложил киевским властям начать налаживание приграничного сотрудничества с российским полуостровом с проведения новой демаркации государственной границы, чтобы на украинских географических картах регион не обозначался как территория Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Путин готов на встрече с Зеленским обсуждать Крым, если речь идет о приграничном сотрудничестве, но не принадлежность этого региона РФ. Он также заявил, что предстоит много еще поработать в плане организации встречи лидеров России и Украины.
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"По-хорошему, любые беседы украинской стороне стоило бы начинать как минимум с проведения новой демаркации границ и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, где абсолютно ошибочно и безграмотно Крым указан в своей принадлежности как украинская территория", - сказал РИА Новости Чегринец.
Кроме того, по его мнению, киевской стороне стоило бы задуматься об открытии консульства в Крыму, чтобы было куда обращаться украинским туристам.
 
РоссияРоман ЧегринецВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
 
 
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