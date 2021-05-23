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В СК проконтролируют дело о пожаре в Удмуртии, где погибли четверо детей
В СК проконтролируют дело о пожаре в Удмуртии, где погибли четверо детей - РИА Новости, 23.05.2021
В СК проконтролируют дело о пожаре в Удмуртии, где погибли четверо детей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту пожара в частном доме в Удмуртии, где погибла семья из... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T09:59
2021-05-23T09:59
россия
александр бастрыкин
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту пожара в частном доме в Удмуртии, где погибла семья из шести человек, в том числе четверо детей, сообщает пресс-служба ведомства.В ночь на субботу при пожаре в жилом доме в селе Нылга Увинского района погибла семья из шести человек: 36-летний мужчина, его 32-летняя супруга и четверо детей в возрасте 12, 11, 8 лет и одного года. Отмечалось, что супруги не работали и злоупотребляли спиртными напитками. Ранее семья была признана находящейся в социально опасном положении, но местные власти в феврале 2021 года сняли с них этот статус. Позднее СУСК РФ по региону сообщил, что причиной возгорания могла стать тлевшая сигарета.Кроме того, Бастрыкин заинтересовался случаем в Кемеровской области, где многодетную семью, которая ждала льготное жилье 19 лет, исключили из списка очередников. Было возбуждено дело о халатности.Сообщалось, что следователи в ходе мониторинга СМИ выявили сообщение о том, что в Топкинском муниципальном округе проживает многодетная семья, которая 20 лет стояла в очереди на получение льготного жилья. Однако в 2020 году они узнали, что из списков очередников их фамилия исчезла."Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки оценить обоснованность и правомерность такого решения", - подчеркивается в сообщении.
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россия, александр бастрыкин, удмуртская республика (удмуртия), происшествия

В СК проконтролируют дело о пожаре в Удмуртии, где погибли четверо детей

09:59 23.05.2021
 
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту пожара в частном доме в Удмуртии, где погибла семья из шести человек, в том числе четверо детей, сообщает пресс-служба ведомства.
В ночь на субботу при пожаре в жилом доме в селе Нылга Увинского района погибла семья из шести человек: 36-летний мужчина, его 32-летняя супруга и четверо детей в возрасте 12, 11, 8 лет и одного года. Отмечалось, что супруги не работали и злоупотребляли спиртными напитками. Ранее семья была признана находящейся в социально опасном положении, но местные власти в феврале 2021 года сняли с них этот статус. Позднее СУСК РФ по региону сообщил, что причиной возгорания могла стать тлевшая сигарета.
"Председатель СК России запросил у руководителей ряда территориальных следственных подразделений доклад о ходе расследования уголовных дел и проведении процессуальных проверок. По его поручению эти материалы также поставлены на контроль в центральном аппарате СК России... Причины и условия, повлекшие столь тяжкие последствия, как гибель многодетной семьи, по мнению Александра Бастрыкина, требуют самого тщательного изучения", - говорится в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин заинтересовался случаем в Кемеровской области, где многодетную семью, которая ждала льготное жилье 19 лет, исключили из списка очередников. Было возбуждено дело о халатности.
Сообщалось, что следователи в ходе мониторинга СМИ выявили сообщение о том, что в Топкинском муниципальном округе проживает многодетная семья, которая 20 лет стояла в очереди на получение льготного жилья. Однако в 2020 году они узнали, что из списков очередников их фамилия исчезла.
"Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки оценить обоснованность и правомерность такого решения", - подчеркивается в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
Вчера, 15:03
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РоссияАлександр БастрыкинУдмуртская Республика (Удмуртия)Происшествия
 
 
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