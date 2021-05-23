https://ria.ru/20210523/delo-1733509977.html

В СК проконтролируют дело о пожаре в Удмуртии, где погибли четверо детей

В СК проконтролируют дело о пожаре в Удмуртии, где погибли четверо детей - РИА Новости, 23.05.2021

В СК проконтролируют дело о пожаре в Удмуртии, где погибли четверо детей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту пожара в частном доме в Удмуртии, где погибла семья из... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T09:59

2021-05-23T09:59

2021-05-23T09:59

россия

александр бастрыкин

удмуртская республика (удмуртия)

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту пожара в частном доме в Удмуртии, где погибла семья из шести человек, в том числе четверо детей, сообщает пресс-служба ведомства.В ночь на субботу при пожаре в жилом доме в селе Нылга Увинского района погибла семья из шести человек: 36-летний мужчина, его 32-летняя супруга и четверо детей в возрасте 12, 11, 8 лет и одного года. Отмечалось, что супруги не работали и злоупотребляли спиртными напитками. Ранее семья была признана находящейся в социально опасном положении, но местные власти в феврале 2021 года сняли с них этот статус. Позднее СУСК РФ по региону сообщил, что причиной возгорания могла стать тлевшая сигарета.Кроме того, Бастрыкин заинтересовался случаем в Кемеровской области, где многодетную семью, которая ждала льготное жилье 19 лет, исключили из списка очередников. Было возбуждено дело о халатности.Сообщалось, что следователи в ходе мониторинга СМИ выявили сообщение о том, что в Топкинском муниципальном округе проживает многодетная семья, которая 20 лет стояла в очереди на получение льготного жилья. Однако в 2020 году они узнали, что из списков очередников их фамилия исчезла."Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки оценить обоснованность и правомерность такого решения", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210522/pozhar-1733455083.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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россия, александр бастрыкин, удмуртская республика (удмуртия), происшествия