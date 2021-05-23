https://ria.ru/20210523/chekhiya-1733548506.html

В Чехии назвали Россию угрозой для стран Центральной Европы

В Чехии назвали Россию угрозой для стран Центральной Европы - РИА Новости, 24.05.2021

В Чехии назвали Россию угрозой для стран Центральной Европы

Россия всегда будет стремиться усилить свое влияние в странах Центральной Европы и всегда будет представлять реальную угрозу для них, заявил в воскресенье,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-23T17:56

2021-05-23T17:56

2021-05-24T01:13

россия

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милош земан

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ПРАГА, 23 мая – РИА Новости. Россия всегда будет стремиться усилить свое влияние в странах Центральной Европы и всегда будет представлять реальную угрозу для них, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, председатель Конституционного суда республики Павел Рыхетский.По словам Рыхетского, Россия никогда не откажется от своего прошлого, когда она контролировала (социалистические) страны Центральной Европы.Глава КС также выразил удивление над тем, откуда берутся заявления некоторых высокопоставленных политиков Чехии о том, что существует не одна, а несколько версий взрывов на складах во Врбетице."Подобные сомнения (в выводах следствия), по крайней мере, вредят интересам Чехии в Евросоюзе или НАТО", - подчеркнул Рыхетский. По его мнению, участие агентов российских спецслужб в организации взрывов – ясное дело.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.Чешский президент Милош Земан в своем телеобращении к согражданам 26 апреля заявил о том, что существуют две версии происхождения взрывов во Врбетице. В свою очередь, глава минюста Мария Бенешова заявила о возможном существовании трех версий взрывов. Позднее, как сообщил премьер Андрей Бабиш, она согласилась с тем, что следствие по делу Врбетице ныне работает лишь с одной версией взрывов, в организации которых подозреваются агенты российских спецслужб.

https://ria.ru/20210521/chekhiya-1733255000.html

https://ria.ru/20210517/oproverzhenie-1732576785.html

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россия, андрей бабиш, милош земан, чехия, в мире