https://ria.ru/20210523/butyrskaya-1733516998.html
Началось благоустройство территории возле станции метро "Бутырская"
Началось благоустройство территории возле станции метро "Бутырская" - РИА Новости, 23.05.2021
Началось благоустройство территории возле станции метро "Бутырская"
Благоустройство территории возле станции метро "Бутырская" началось в Москве, в этом году пройдут работы по благоустройству территорий около 13 станций... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T11:28
2021-05-23T11:28
2021-05-23T11:28
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городское хозяйство москвы
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Благоустройство территории возле станции метро "Бутырская" началось в Москве, в этом году пройдут работы по благоустройству территорий около 13 станций метро, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территории возле станции метро "Бутырская". В этом году пройдут работы по благоустройству территорий около 13 станций метро. Главная задача – создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Благодаря благоустройству у станции метро "Бутырская" у горожан появится новая прогулочная зона и еще одна точка притяжения", - рассказал Бирюков.Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут на Огородном проезде и прилегающем к нему тротуаре, который идет от станции метро "Фонвизинская" к подземному переходу на улицу Академика Королёва под путями Октябрьской железной дороги. После благоустройства проезд станет аллеей для прогулок и отдыха.По словам Бирюкова, в рамках благоустройства отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части, сохранив количество полос движения, приведут в порядок тротуары, спрячут "воздушные" провода в кабельную канализацию.Также на нечетной стороне Огородного проезда в ходе благоустройства организуют велосипедную и прогулочную дорожки. Здесь же планируется организовать небольшие зоны для кратковременного отдыха с удобными скамейками, урнами и цветниками из многолетних растений. Их отделят живой изгородью. Гармоничным элементом благоустройства станет скульптурная композиция "Гора, трава и камни", символизирующая бесконечное движение жизни.Помимо этого, для комфорта и безопасности горожан организуют новые парковочные места, дополнительные наземные пешеходные переходы, установят 178 фонарей, а пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением. "Озеленению территории уделят особое внимание: дополнительно высадят более 75 деревьев и почти 250 кустарников, приведут в порядок существующие газоны и разобьют свыше 970 квадратных метров цветников", - сообщил заммэра. Зона производства работ огорожена, для пешеходов организованы удобные проходы, размещены информационные щиты с указанием сроков проведения работ.Все работы планируется завершить в этом году.
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городское хозяйство москвы, октябрьская железная дорога, петр бирюков, москва, королев, общество
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Благоустройство территории возле станции метро "Бутырская" началось в Москве
, в этом году пройдут работы по благоустройству территорий около 13 станций метро, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территории возле станции метро "Бутырская". В этом году пройдут работы по благоустройству территорий около 13 станций метро. Главная задача – создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Благодаря благоустройству у станции метро "Бутырская" у горожан появится новая прогулочная зона и еще одна точка притяжения", - рассказал Бирюков.
Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут на Огородном проезде и прилегающем к нему тротуаре, который идет от станции метро "Фонвизинская" к подземному переходу на улицу Академика Королёва
под путями Октябрьской железной дороги
. После благоустройства проезд станет аллеей для прогулок и отдыха.
По словам Бирюкова, в рамках благоустройства отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части, сохранив количество полос движения, приведут в порядок тротуары, спрячут "воздушные" провода в кабельную канализацию.
Также на нечетной стороне Огородного проезда в ходе благоустройства организуют велосипедную и прогулочную дорожки. Здесь же планируется организовать небольшие зоны для кратковременного отдыха с удобными скамейками, урнами и цветниками из многолетних растений. Их отделят живой изгородью. Гармоничным элементом благоустройства станет скульптурная композиция "Гора, трава и камни", символизирующая бесконечное движение жизни.
Помимо этого, для комфорта и безопасности горожан организуют новые парковочные места, дополнительные наземные пешеходные переходы, установят 178 фонарей, а пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением. "Озеленению территории уделят особое внимание: дополнительно высадят более 75 деревьев и почти 250 кустарников, приведут в порядок существующие газоны и разобьют свыше 970 квадратных метров цветников", - сообщил заммэра. Зона производства работ огорожена, для пешеходов организованы удобные проходы, размещены информационные щиты с указанием сроков проведения работ.
Все работы планируется завершить в этом году.