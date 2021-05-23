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ЛНР обвинила Киев в стягивании бронетехники к линии соприкосновения
ЛНР обвинила Киев в стягивании бронетехники к линии соприкосновения - РИА Новости, 23.05.2021
ЛНР обвинила Киев в стягивании бронетехники к линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики фиксирует вооружение и бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе,... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T16:07
2021-05-23T16:07
ситуация в днр и лнр
обсе
бтр-4
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики фиксирует вооружение и бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее ЛНР заявила, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."Только за последние три дня в районе населенных пунктов Новозвановка (под контролем Киева - ред.) и Золотое (частично под контролем Киева - ред.) отмечено размещение 11 единиц вооружения и техники", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в районе указанных населенных пунктов украинские силовики разместили в том числе запрещенные минскими договоренностями минометы калибром 82 миллиметра, БМП, бронетранспортеры БТР-4 "Буцефал".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, обсе, бтр-4, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, в мире

ЛНР обвинила Киев в стягивании бронетехники к линии соприкосновения

16:07 23.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики фиксирует вооружение и бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее ЛНР заявила, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
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"Только за последние три дня в районе населенных пунктов Новозвановка (под контролем Киева - ред.) и Золотое (частично под контролем Киева - ред.) отмечено размещение 11 единиц вооружения и техники", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в районе указанных населенных пунктов украинские силовики разместили в том числе запрещенные минскими договоренностями минометы калибром 82 миллиметра, БМП, бронетранспортеры БТР-4 "Буцефал".
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕБТР-4Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНКиевВ мире
 
 
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