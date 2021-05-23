ЛНР обвинила Киев в стягивании бронетехники к линии соприкосновения
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики фиксирует вооружение и бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее ЛНР заявила, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
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"Только за последние три дня в районе населенных пунктов Новозвановка (под контролем Киева - ред.) и Золотое (частично под контролем Киева - ред.) отмечено размещение 11 единиц вооружения и техники", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в районе указанных населенных пунктов украинские силовики разместили в том числе запрещенные минскими договоренностями минометы калибром 82 миллиметра, БМП, бронетранспортеры БТР-4 "Буцефал".
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.