https://ria.ru/20210523/bronetekhnika-1733537578.html

ЛНР обвинила Киев в стягивании бронетехники к линии соприкосновения

ЛНР обвинила Киев в стягивании бронетехники к линии соприкосновения - РИА Новости, 23.05.2021

ЛНР обвинила Киев в стягивании бронетехники к линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики фиксирует вооружение и бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе,... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T16:07

2021-05-23T16:07

2021-05-23T16:07

ситуация в днр и лнр

обсе

бтр-4

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики фиксирует вооружение и бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее ЛНР заявила, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."Только за последние три дня в районе населенных пунктов Новозвановка (под контролем Киева - ред.) и Золотое (частично под контролем Киева - ред.) отмечено размещение 11 единиц вооружения и техники", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в районе указанных населенных пунктов украинские силовики разместили в том числе запрещенные минскими договоренностями минометы калибром 82 миллиметра, БМП, бронетранспортеры БТР-4 "Буцефал".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, обсе, бтр-4, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, в мире