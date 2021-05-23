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В аэропорту Минска задержали девушку Протасевича, заявили правозащитники
В аэропорту Минска задержали девушку Протасевича, заявили правозащитники - РИА Новости, 23.05.2021
В аэропорту Минска задержали девушку Протасевича, заявили правозащитники
Не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" сообщил, что в аэропорту Минска, вероятно, задержана девушка Романа Протасевича, которая... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T22:36
2021-05-23T23:28
задержание основателя telegram-канала nexta
павел латушко
россия
александр лукашенко
белоруссия
вильнюс
в мире
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" сообщил, что в аэропорту Минска, вероятно, задержана девушка Романа Протасевича, которая летела вместе с ним на экстренно приземлившемся в Белоруссии самолете Ryanair.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.При этом белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс вместе с Протасевичем летела "девушка, гражданка России, кстати, сотрудница "Белсата" (вещающий на Белоруссию польский телеканал – ред.)". По данным белорусского телеканала, она сделала фотографию Протасевича в аэропорту, направив ее другому оппозиционному блогеру, которая и привлекла внимание белорусских правоохранителей и спровоцировала дополнительную проверку документов.Ранее один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, объявленный Минском в розыск и включенный в список причастных к терроризму, в свою очередь заявил, что бортом Ryanair из Минска в Вильнюс не вылетели шесть пассажиров: два гражданина Беларуси и четыре гражданина России.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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задержание основателя telegram-канала nexta, павел латушко, россия, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, в мире

В аэропорту Минска задержали девушку Протасевича, заявили правозащитники

22:36 23.05.2021 (обновлено: 23:28 23.05.2021)
 
© Flickr / chuck_unixНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© Flickr / chuck_unix
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" сообщил, что в аэропорту Минска, вероятно, задержана девушка Романа Протасевича, которая летела вместе с ним на экстренно приземлившемся в Белоруссии самолете Ryanair.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

"Девушка Романа Протасевича, скорее всего, также задержана", - сообщают правозащитники в своем Telegram-канале.

Милиция Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
19:16
В Белоруссии рассказали о задержании Протасевича
При этом белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс вместе с Протасевичем летела "девушка, гражданка России, кстати, сотрудница "Белсата" (вещающий на Белоруссию польский телеканал – ред.)". По данным белорусского телеканала, она сделала фотографию Протасевича в аэропорту, направив ее другому оппозиционному блогеру, которая и привлекла внимание белорусских правоохранителей и спровоцировала дополнительную проверку документов.
Ранее один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, объявленный Минском в розыск и включенный в список причастных к терроризму, в свою очередь заявил, что бортом Ryanair из Минска в Вильнюс не вылетели шесть пассажиров: два гражданина Беларуси и четыре гражданина России.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
20:56
В НАТО назвали инцидент с самолетом Ryanair в Минске опасным
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaПавел ЛатушкоРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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