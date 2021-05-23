В аэропорту Минска задержали девушку Протасевича, заявили правозащитники
22:36 23.05.2021 (обновлено: 23:28 23.05.2021)
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" сообщил, что в аэропорту Минска, вероятно, задержана девушка Романа Протасевича, которая летела вместе с ним на экстренно приземлившемся в Белоруссии самолете Ryanair.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
"Девушка Романа Протасевича, скорее всего, также задержана", - сообщают правозащитники в своем Telegram-канале.
При этом белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс вместе с Протасевичем летела "девушка, гражданка России, кстати, сотрудница "Белсата" (вещающий на Белоруссию польский телеканал – ред.)". По данным белорусского телеканала, она сделала фотографию Протасевича в аэропорту, направив ее другому оппозиционному блогеру, которая и привлекла внимание белорусских правоохранителей и спровоцировала дополнительную проверку документов.
Ранее один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, объявленный Минском в розыск и включенный в список причастных к терроризму, в свою очередь заявил, что бортом Ryanair из Минска в Вильнюс не вылетели шесть пассажиров: два гражданина Беларуси и четыре гражданина России.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.