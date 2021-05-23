https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733572750.html

В аэропорту Минска задержали девушку Протасевича, заявили правозащитники

В аэропорту Минска задержали девушку Протасевича, заявили правозащитники - РИА Новости, 23.05.2021

В аэропорту Минска задержали девушку Протасевича, заявили правозащитники

Не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" сообщил, что в аэропорту Минска, вероятно, задержана девушка Романа Протасевича, которая... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T22:36

2021-05-23T22:36

2021-05-23T23:28

задержание основателя telegram-канала nexta

павел латушко

россия

александр лукашенко

белоруссия

вильнюс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/146532/88/1465328800_0:143:3000:1831_1920x0_80_0_0_6b00596250a6a53f3cfabdbe88c87747.jpg

МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" сообщил, что в аэропорту Минска, вероятно, задержана девушка Романа Протасевича, которая летела вместе с ним на экстренно приземлившемся в Белоруссии самолете Ryanair.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.При этом белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс вместе с Протасевичем летела "девушка, гражданка России, кстати, сотрудница "Белсата" (вещающий на Белоруссию польский телеканал – ред.)". По данным белорусского телеканала, она сделала фотографию Протасевича в аэропорту, направив ее другому оппозиционному блогеру, которая и привлекла внимание белорусских правоохранителей и спровоцировала дополнительную проверку документов.Ранее один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, объявленный Минском в розыск и включенный в список причастных к терроризму, в свою очередь заявил, что бортом Ryanair из Минска в Вильнюс не вылетели шесть пассажиров: два гражданина Беларуси и четыре гражданина России.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733556710.html

https://ria.ru/20210523/nato-1733566587.html

россия

белоруссия

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, павел латушко, россия, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, в мире