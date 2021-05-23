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Юрист оценил действия белорусских властей при задержании Протасевича
Юрист оценил действия белорусских властей при задержании Протасевича - РИА Новости, 23.05.2021
Юрист оценил действия белорусских властей при задержании Протасевича
Белорусские власти, задерживая Романа Протасевича, действовали более оправданно с точки зрения международного права, не распространяя экстерриториально... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T19:58
2021-05-23T19:58
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
анатолий капустин
министерство обороны белоруссии
константин ярошенко
виктор бут
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Белорусские власти, задерживая Романа Протасевича, действовали более оправданно с точки зрения международного права, не распространяя экстерриториально внутреннее законодательство, как США при задержании Виктора Бута и Константина Ярошенко, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, самолет готовится к вылету. В минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.Правозащитники Белоруссии сообщили, что на этом самолете летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.По его словам, американские власти задерживали Бута и Ярошенко, а также других лиц за счет экстерриториального распространения своего законодательства на любые преступления, которые, по их мнению, угрожают США.Отметив, что в задержании Протасевича все равно присутствует "элемент ковбойства", он подчеркнул, что самый законный и чистый путь для любой страны - это обвиняемых в каких-то нарушениях и правонарушениях лиц потребовать по официальным каналам.Константин Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам.
https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, анатолий капустин, министерство обороны белоруссии, константин ярошенко, виктор бут, белоруссия, сша, в мире

Юрист оценил действия белорусских властей при задержании Протасевича

19:58 23.05.2021
 
© REUTERS / STRINGERРоман Протасевич в суде города Минска
Роман Протасевич в суде города Минска - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© REUTERS / STRINGER
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Белорусские власти, задерживая Романа Протасевича, действовали более оправданно с точки зрения международного права, не распространяя экстерриториально внутреннее законодательство, как США при задержании Виктора Бута и Константина Ярошенко, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин.
Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, самолет готовится к вылету. В минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.
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Правозащитники Белоруссии сообщили, что на этом самолете летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

"Что касается Белоруссии, то ее национальные интересы действиями каналов были затронуты. Здесь, бесспорно, оснований больше, чем у американцев, здесь нет такого экстерриториального применения, как это делали американцы, которые заманивали в третью страну. Кто откажет американцам? С этой точки зрения, с точки зрения внутреннего законодательства и международного права, конечно, более оправданны (действия белорусских властей – ред.)", - сказал РИА Новости Капустин.

По его словам, американские власти задерживали Бута и Ярошенко, а также других лиц за счет экстерриториального распространения своего законодательства на любые преступления, которые, по их мнению, угрожают США.
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Отметив, что в задержании Протасевича все равно присутствует "элемент ковбойства", он подчеркнул, что самый законный и чистый путь для любой страны - это обвиняемых в каких-то нарушениях и правонарушениях лиц потребовать по официальным каналам.
Константин Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичАнатолий КапустинМинистерство обороны БелоруссииКонстантин ЯрошенкоВиктор БутБелоруссияСШАВ мире
 
 
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