https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733561093.html

Юрист оценил действия белорусских властей при задержании Протасевича

Юрист оценил действия белорусских властей при задержании Протасевича - РИА Новости, 23.05.2021

Юрист оценил действия белорусских властей при задержании Протасевича

Белорусские власти, задерживая Романа Протасевича, действовали более оправданно с точки зрения международного права, не распространяя экстерриториально... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T19:58

2021-05-23T19:58

2021-05-23T19:58

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

анатолий капустин

министерство обороны белоруссии

константин ярошенко

виктор бут

белоруссия

сша

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Белорусские власти, задерживая Романа Протасевича, действовали более оправданно с точки зрения международного права, не распространяя экстерриториально внутреннее законодательство, как США при задержании Виктора Бута и Константина Ярошенко, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, самолет готовится к вылету. В минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.Правозащитники Белоруссии сообщили, что на этом самолете летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.По его словам, американские власти задерживали Бута и Ярошенко, а также других лиц за счет экстерриториального распространения своего законодательства на любые преступления, которые, по их мнению, угрожают США.Отметив, что в задержании Протасевича все равно присутствует "элемент ковбойства", он подчеркнул, что самый законный и чистый путь для любой страны - это обвиняемых в каких-то нарушениях и правонарушениях лиц потребовать по официальным каналам.Константин Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам.

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html

https://ria.ru/20210523/polsha-1733553901.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, анатолий капустин, министерство обороны белоруссии, константин ярошенко, виктор бут, белоруссия, сша, в мире