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В Белоруссии рассказали о задержании Протасевича
В Белоруссии рассказали о задержании Протасевича - РИА Новости, 23.05.2021
В Белоруссии рассказали о задержании Протасевича
Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" заявил, что милиция задержала основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T19:16
2021-05-23T19:37
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
белоруссия
в мире
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" заявил, что милиция задержала основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича после того, как летевшая с ним подруга отправила его фотографию из аэропорта другому оппозиционному блогеру."На рейсе Ryanair оказался Роман Протасевич, объявленный белорусскими правоохранителями в розыск за организацию массовых беспорядков. В интернете появилась информация, якобы самолет задержали специально из-за него. Оказалось, что все пассажиры прошли пограничный и таможенный контроль, и никаких вопросов не возникло", - заявили в эфире телеканала. Там пояснили, что Протасевич не включен в список лиц, которым запрещены въезд и выезд из страны.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, самолет готовится к вылету. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, белоруссия, в мире

В Белоруссии рассказали о задержании Протасевича

19:16 23.05.2021 (обновлено: 19:37 23.05.2021)
 
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Милиция Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" заявил, что милиция задержала основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича после того, как летевшая с ним подруга отправила его фотографию из аэропорта другому оппозиционному блогеру.
"На рейсе Ryanair оказался Роман Протасевич, объявленный белорусскими правоохранителями в розыск за организацию массовых беспорядков. В интернете появилась информация, якобы самолет задержали специально из-за него. Оказалось, что все пассажиры прошли пограничный и таможенный контроль, и никаких вопросов не возникло", - заявили в эфире телеканала. Там пояснили, что Протасевич не включен в список лиц, которым запрещены въезд и выезд из страны.

"Оказалось, что он летел с подругой, которая сделала его фото в автобусе (в аэропорту – ред.) и отправила другому опальному блогеру Мотолько (Антон Мотолько, включен Минском в перечень лиц, причастных к терроризму - ред.)… тот опубликовал снимок в Telegram, и милиция отреагировала на информацию", - утверждает телеканал.

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Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, самолет готовится к вылету. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичБелоруссияВ мире
 
 
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