https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733556710.html

В Белоруссии рассказали о задержании Протасевича

В Белоруссии рассказали о задержании Протасевича - РИА Новости, 23.05.2021

В Белоруссии рассказали о задержании Протасевича

Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" заявил, что милиция задержала основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T19:16

2021-05-23T19:16

2021-05-23T19:37

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

белоруссия

в мире

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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" заявил, что милиция задержала основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича после того, как летевшая с ним подруга отправила его фотографию из аэропорта другому оппозиционному блогеру."На рейсе Ryanair оказался Роман Протасевич, объявленный белорусскими правоохранителями в розыск за организацию массовых беспорядков. В интернете появилась информация, якобы самолет задержали специально из-за него. Оказалось, что все пассажиры прошли пограничный и таможенный контроль, и никаких вопросов не возникло", - заявили в эфире телеканала. Там пояснили, что Протасевич не включен в список лиц, которым запрещены въезд и выезд из страны.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, самолет готовится к вылету. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733558011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, белоруссия, в мире