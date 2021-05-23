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МИД Австрии призвал Минск немедленно освободить Протасевича
МИД Австрии призвал Минск немедленно освободить Протасевича - РИА Новости, 23.05.2021
МИД Австрии призвал Минск немедленно освободить Протасевича
МИД Австрии в воскресенье призвал провести независимое международное расследование инцидента с рейсом Ryanair. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T18:21
2021-05-23T19:06
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
мид австрии
минск
белоруссия
в мире
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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. МИД Австрии в воскресенье призвал провести независимое международное расследование инцидента с рейсом Ryanair.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что на этом самолете летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.Австрия сама попадала в похожую историю: в 2013 году там вынужденно сел самолет президента Боливии - из-за того, что власти Франции и Португалии отозвали разрешение на использование своего воздушного пространства. Власти этих стран опасались, что на борту может находиться Эдвард Сноуден, выдачи которого требовали США. Власти Австрии обыскали самолет, но Сноудена не нашли.
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минск
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, мид австрии, минск, белоруссия, в мире

МИД Австрии призвал Минск немедленно освободить Протасевича

18:21 23.05.2021 (обновлено: 19:06 23.05.2021)
 
CC BY 2.5 / Gryffindor / Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
CC BY 2.5 / Gryffindor /
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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. МИД Австрии в воскресенье призвал провести независимое международное расследование инцидента с рейсом Ryanair.

"Тревожные сообщения о самолёте Ryanair, который перенаправили в Минск. Всем пассажирам должно быть позволено продолжить поездку, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента. Мы срочно требует освобождения активиста Романа Протасевича", - говорится в Twitter австрийского МИД.

Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что на этом самолете летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.
Австрия сама попадала в похожую историю: в 2013 году там вынужденно сел самолет президента Боливии - из-за того, что власти Франции и Португалии отозвали разрешение на использование своего воздушного пространства. Власти этих стран опасались, что на борту может находиться Эдвард Сноуден, выдачи которого требовали США. Власти Австрии обыскали самолет, но Сноудена не нашли.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairМИД АвстрииМинскБелоруссияВ мире
 
 
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