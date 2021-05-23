https://ria.ru/20210523/avstriya-1733550735.html

МИД Австрии призвал Минск немедленно освободить Протасевича

МИД Австрии призвал Минск немедленно освободить Протасевича - РИА Новости, 23.05.2021

МИД Австрии призвал Минск немедленно освободить Протасевича

МИД Австрии в воскресенье призвал провести независимое международное расследование инцидента с рейсом Ryanair. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T18:21

2021-05-23T18:21

2021-05-23T19:06

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

мид австрии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794123_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_b97a37b0d86524dbff3746332277b351.jpg

ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. МИД Австрии в воскресенье призвал провести независимое международное расследование инцидента с рейсом Ryanair.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что на этом самолете летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.Австрия сама попадала в похожую историю: в 2013 году там вынужденно сел самолет президента Боливии - из-за того, что власти Франции и Португалии отозвали разрешение на использование своего воздушного пространства. Власти этих стран опасались, что на борту может находиться Эдвард Сноуден, выдачи которого требовали США. Власти Австрии обыскали самолет, но Сноудена не нашли.

https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733547747.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, мид австрии, минск, белоруссия, в мире