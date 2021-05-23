МИД Австрии призвал Минск немедленно освободить Протасевича
18:21 23.05.2021 (обновлено: 19:06 23.05.2021)
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"Тревожные сообщения о самолёте Ryanair, который перенаправили в Минск. Всем пассажирам должно быть позволено продолжить поездку, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента. Мы срочно требует освобождения активиста Романа Протасевича", - говорится в Twitter австрийского МИД.
Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что на этом самолете летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.
Австрия сама попадала в похожую историю: в 2013 году там вынужденно сел самолет президента Боливии - из-за того, что власти Франции и Португалии отозвали разрешение на использование своего воздушного пространства. Власти этих стран опасались, что на борту может находиться Эдвард Сноуден, выдачи которого требовали США. Власти Австрии обыскали самолет, но Сноудена не нашли.