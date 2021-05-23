https://ria.ru/20210523/aviaudary-1733544020.html

В секторе Газа досрочно завершили учебный год из-за последствий ударов

В секторе Газа досрочно завершили учебный год из-за последствий ударов - РИА Новости, 23.05.2021

В секторе Газа досрочно завершили учебный год из-за последствий ударов

Учебный год в школах сектора Газа досрочно завершен из-за последствий израильских авиаударов, следует из заявления министерства просвещения и высшего... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T17:24

2021-05-23T17:24

2021-05-23T17:24

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

хамас

израиль

в мире

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ГАЗА, 23 мая - РИА Новости. Учебный год в школах сектора Газа досрочно завершен из-за последствий израильских авиаударов, следует из заявления министерства просвещения и высшего образования анклава.Министерство сообщило, что приняло соответствующее решение после того, как десятки школ были повреждены в результате израильских авиаударов. Кроме того, оно заявило, что ущерб был нанесен улицам и дорогам.Министерство подчеркнуло, что разрушение и повреждение тысяч зданий и квартир привело к перемещению тысяч жителей в другие районы, а тысячи учеников потеряли свои школьные учебники под завалами.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Генассамблеи, что Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

https://ria.ru/20210521/konflikt-1733182007.html

сектор газа

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире