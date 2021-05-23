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В секторе Газа досрочно завершили учебный год из-за последствий ударов
В секторе Газа досрочно завершили учебный год из-за последствий ударов - РИА Новости, 23.05.2021
В секторе Газа досрочно завершили учебный год из-за последствий ударов
Учебный год в школах сектора Газа досрочно завершен из-за последствий израильских авиаударов, следует из заявления министерства просвещения и высшего... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T17:24
2021-05-23T17:24
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
израиль
в мире
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ГАЗА, 23 мая - РИА Новости. Учебный год в школах сектора Газа досрочно завершен из-за последствий израильских авиаударов, следует из заявления министерства просвещения и высшего образования анклава.Министерство сообщило, что приняло соответствующее решение после того, как десятки школ были повреждены в результате израильских авиаударов. Кроме того, оно заявило, что ущерб был нанесен улицам и дорогам.Министерство подчеркнуло, что разрушение и повреждение тысяч зданий и квартир привело к перемещению тысяч жителей в другие районы, а тысячи учеников потеряли свои школьные учебники под завалами.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Генассамблеи, что Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
https://ria.ru/20210521/konflikt-1733182007.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире

В секторе Газа досрочно завершили учебный год из-за последствий ударов

17:24 23.05.2021
 
© REUTERS / Suhaib SalemПалестинец с ребенком проходит мимо разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
Палестинец с ребенком проходит мимо разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© REUTERS / Suhaib Salem
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ГАЗА, 23 мая - РИА Новости. Учебный год в школах сектора Газа досрочно завершен из-за последствий израильских авиаударов, следует из заявления министерства просвещения и высшего образования анклава.
"Министерство просвещения и высшего образования в секторе Газа решило завершить 2020-2021 учебный год и компенсировать учащимся упущенные навыки и знания в начале следующего учебного года", - говорится в заявлении министерства.
Министерство сообщило, что приняло соответствующее решение после того, как десятки школ были повреждены в результате израильских авиаударов. Кроме того, оно заявило, что ущерб был нанесен улицам и дорогам.
Министерство подчеркнуло, что разрушение и повреждение тысяч зданий и квартир привело к перемещению тысяч жителей в другие районы, а тысячи учеников потеряли свои школьные учебники под завалами.
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Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаХамасИзраильВ мире
 
 
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