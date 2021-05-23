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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210523/astrologiya-1733336234.html
Названы самые верные знаки зодиака
Названы самые верные знаки зодиака - РИА Новости, 23.05.2021
Названы самые верные знаки зодиака
Эксперты по астрологии из издания Times of India назвали представителей самых преданных и верных знаков зодиака. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T06:51
2021-05-23T06:51
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Эксперты по астрологии из издания Times of India назвали представителей самых преданных и верных знаков зодиака. Если в вашей жизни есть близкий человек, рожденный под знаком Рака, то можете быть на сто процентов уверены в том, что он не вонзит вам нож в спину. Раки — самые преданные знаки зодиака из всех. Несмотря на то, что со Скорпионами бывает трудно строить отношения, когда дело доходит до преданности, на них можно полностью положиться. Независимо от того, ненавидят они вас или любят, они все равно будут верными. Тельцы известны не только упрямым характером. Представители этого знака также ценятся как верные партнеры и друзья, возможно потому, что тщательно выбирают с кем проводить время или начинать отношения. Девы любят, чтобы все было по-настоящему и честно. Они не любят разные игры и намеки. Для представителей этого знака куда важнее стабильность и преданность, когда дело доходит до любых форм отношений.Львы защищают своих партнеров и друзей так же яростно и самоотверженно, как и себя. Представители этого знака будут рядом с вами несмотря ни на что и противостоят любому, кто захочет сделать вам плохо. Близнецы — довольно верный знак зодиака, особенно в длительных отношениях. Как только они находят надежного партнера или друга, то становятся полностью преданными ему. Весов тоже можно назвать надежными людьми. Однако иногда им мешает нерешительность. Но если представители этого знака найдут подходящего человека, то будут ему верны.
https://ria.ru/20210418/odinochestvo-1728595534.html
https://ria.ru/20210321/astrologiya-1602041702.html
https://ria.ru/20210508/astrologiya-1730707832.html
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любовь, дружба, отношения, астрология, стиль жизни, новости культуры

Названы самые верные знаки зодиака

06:51 23.05.2021
 
© Depositphotos / AntonMatyukhaАстролог
Астролог - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© Depositphotos / AntonMatyukha
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Эксперты по астрологии из издания Times of India назвали представителей самых преданных и верных знаков зодиака.
Если в вашей жизни есть близкий человек, рожденный под знаком Рака, то можете быть на сто процентов уверены в том, что он не вонзит вам нож в спину. Раки — самые преданные знаки зодиака из всех.
Несмотря на то, что со Скорпионами бывает трудно строить отношения, когда дело доходит до преданности, на них можно полностью положиться. Независимо от того, ненавидят они вас или любят, они все равно будут верными.
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Тельцы известны не только упрямым характером. Представители этого знака также ценятся как верные партнеры и друзья, возможно потому, что тщательно выбирают с кем проводить время или начинать отношения.
Девы любят, чтобы все было по-настоящему и честно. Они не любят разные игры и намеки. Для представителей этого знака куда важнее стабильность и преданность, когда дело доходит до любых форм отношений.
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Львы защищают своих партнеров и друзей так же яростно и самоотверженно, как и себя. Представители этого знака будут рядом с вами несмотря ни на что и противостоят любому, кто захочет сделать вам плохо.
Близнецы — довольно верный знак зодиака, особенно в длительных отношениях. Как только они находят надежного партнера или друга, то становятся полностью преданными ему.
Весов тоже можно назвать надежными людьми. Однако иногда им мешает нерешительность. Но если представители этого знака найдут подходящего человека, то будут ему верны.
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