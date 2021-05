https://ria.ru/20210523/albom-1733306915.html

У группы Twenty One Pilots вышел новый альбом "Scaled and Icy"

У группы Twenty One Pilots вышел новый альбом "Scaled and Icy" - РИА Новости, 23.05.2021

У группы Twenty One Pilots вышел новый альбом "Scaled and Icy"

Участники американской группы Twenty One Pilots Тайлер Джозеф и Джош Дан представили на всех цифровых площадка новый, шестой студийный альбом "Scaled and Icy",... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T01:53

2021-05-23T01:53

2021-05-23T01:53

музыка

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733307375_0:1158:2048:2310_1920x0_80_0_0_ac98031ecebe56f95c1028d1d4765afd.jpg

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Участники американской группы Twenty One Pilots Тайлер Джозеф и Джош Дан представили на всех цифровых площадка новый, шестой студийный альбом "Scaled and Icy", сообщили представители музыкантов. В трек-листе 11 бодрых композиций, большинство из которых были созданы обладателями премии "Грэмми" на самоизоляции. Открывает сборник жизнерадостная "Good day", а закрывает меланхоличная "Redecorate". В песнях Twenty One Pilots в основном играют на фортепиано и синтезаторе. Из нового — гитарные партии, которые Джозеф и Дан используют в "Formidable" и "Never take it". Альбом "Scaled and Icy" — первый релиз группы за три года. Последний сборник "Trench" был представлен в 2018-м году. Пластинка стала трижды платиновой.

https://ria.ru/20201224/guinness-1590715542.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры