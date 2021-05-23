https://ria.ru/20210523/aktsiya-1733571693.html

У МИД Украины проходит акция в поддержку Протасевича

У МИД Украины проходит акция в поддержку Протасевича - РИА Новости, 23.05.2021

У МИД Украины проходит акция в поддержку Протасевича

Украинцы и белорусы устроили под стенами МИД Украины в Киеве акцию в поддержку основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T22:13

2021-05-23T22:13

2021-05-23T22:13

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

мид украины

белоруссия

украина

в мире

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КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Украинцы и белорусы устроили под стенами МИД Украины в Киеве акцию в поддержку основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщило в воскресенье вечером издание "Суспільне" ("Общественное").Ранее МИД Украины потребовал от властей Белоруссии немедленного освобождения Протасевича, которого задержали в Минске в воскресенье.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что информация о минировании не подтвердилась. Позднее стало известно, что на этом самолете летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту.

https://ria.ru/20210523/samolet-1733567296.html

белоруссия

украина

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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, мид украины, белоруссия, украина, в мире