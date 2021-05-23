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У МИД Украины проходит акция в поддержку Протасевича
У МИД Украины проходит акция в поддержку Протасевича - РИА Новости, 23.05.2021
У МИД Украины проходит акция в поддержку Протасевича
Украинцы и белорусы устроили под стенами МИД Украины в Киеве акцию в поддержку основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T22:13
2021-05-23T22:13
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
мид украины
белоруссия
украина
в мире
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КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Украинцы и белорусы устроили под стенами МИД Украины в Киеве акцию в поддержку основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщило в воскресенье вечером издание "Суспільне" ("Общественное").Ранее МИД Украины потребовал от властей Белоруссии немедленного освобождения Протасевича, которого задержали в Минске в воскресенье.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что информация о минировании не подтвердилась. Позднее стало известно, что на этом самолете летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту.
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, мид украины, белоруссия, украина, в мире

У МИД Украины проходит акция в поддержку Протасевича

22:13 23.05.2021
 
© REUTERS / STRINGERРоман Протасевич в суде города Минска
Роман Протасевич в суде города Минска - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© REUTERS / STRINGER
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Украинцы и белорусы устроили под стенами МИД Украины в Киеве акцию в поддержку основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщило в воскресенье вечером издание "Суспільне" ("Общественное").
Ранее МИД Украины потребовал от властей Белоруссии немедленного освобождения Протасевича, которого задержали в Минске в воскресенье.

"Под зданием министерства иностранных дел в Киеве украинцы и белорусы устроили акцию протеста против задержания белорусского оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, которого задержали в аэропорту Минска. В ней принимают участие около сотни человек, которые держат флаги Беларуси и Украины", - сообщает издание со ссылкой на собственного корреспондента.

Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что информация о минировании не подтвердилась. Позднее стало известно, что на этом самолете летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту.
Здание национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Вчера, 21:04
В минском аэропорту раскрыли детали экстренной посадки самолета Ryanair
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичМИД УкраиныБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
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