У МИД Украины проходит акция в поддержку Протасевича
КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Украинцы и белорусы устроили под стенами МИД Украины в Киеве акцию в поддержку основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщило в воскресенье вечером издание "Суспільне" ("Общественное").
Ранее МИД Украины потребовал от властей Белоруссии немедленного освобождения Протасевича, которого задержали в Минске в воскресенье.
"Под зданием министерства иностранных дел в Киеве украинцы и белорусы устроили акцию протеста против задержания белорусского оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, которого задержали в аэропорту Минска. В ней принимают участие около сотни человек, которые держат флаги Беларуси и Украины", - сообщает издание со ссылкой на собственного корреспондента.
Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что информация о минировании не подтвердилась. Позднее стало известно, что на этом самолете летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту.