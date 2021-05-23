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Шереметьево проверяют после сообщения о минировании
Шереметьево проверяют после сообщения о минировании - РИА Новости, 23.05.2021
Шереметьево проверяют после сообщения о минировании
Проверка проводится в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T13:48
2021-05-23T13:48
2021-05-23T13:48
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Проверка проводится в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что сейчас проводятся следственно-розыскные мероприятия.
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москва, шереметьево (аэропорт), происшествия