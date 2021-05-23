https://ria.ru/20210523/aeroport-1733526141.html

Шереметьево проверяют после сообщения о минировании

Шереметьево проверяют после сообщения о минировании - РИА Новости, 23.05.2021

Шереметьево проверяют после сообщения о минировании

Проверка проводится в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T13:48

2021-05-23T13:48

2021-05-23T13:48

москва

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Проверка проводится в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что сейчас проводятся следственно-розыскные мероприятия.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, шереметьево (аэропорт), происшествия