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Шереметьево проверяют после сообщения о минировании
Шереметьево проверяют после сообщения о минировании - РИА Новости, 23.05.2021
Шереметьево проверяют после сообщения о минировании
Проверка проводится в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T13:48
2021-05-23T13:48
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Проверка проводится в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что сейчас проводятся следственно-розыскные мероприятия.
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москва, шереметьево (аэропорт), происшествия

Шереметьево проверяют после сообщения о минировании

13:48 23.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Проверка проводится в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта. Усилены меры безопасности", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас проводятся следственно-розыскные мероприятия.
 
МоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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